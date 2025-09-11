"Khát khao trong thời trai nguyện quyết tâm vì ước mơ..." câu hát vang lên từ loa máy tính, nhân vật áo vải đứng giữa Ba Lăng Huyện trở thành hình ảnh quen thuộc, báo hiệu người chơi sắp bước chân vào thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ. Trong hành trình này, người chơi hóa thân thành những nhân vật, kết bạn với "võ lâm đồng đạo", cùng thực hiện nhiệm vụ, lập bang hội, tham gia chiến trường. 20 năm trôi qua, Võ Lâm Truyền Kỳ trở thành một phần của các thế hệ game thủ. Nhiều người đã thành thói quen chờ đúng 20h để tham gia các cuộc "công thành". Nhiều mối quan hệ trong game trở thành bạn bè thậm chí kết đôi ngoài đời thật. Đến nay, game trở thành một nét vẽ trong bức tranh văn hóa đại chúng hiện đại.

Sự kiện kỷ niệm 20 năm của dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ.

Ra mắt tháng 6/2005, tức khoảng 2 năm sau khi Internet băng thông rộng dựa trên ADSL được sử dụng tại Việt Nam, Võ Lâm Truyền Kỳ là một trong những game online đầu tiên có mặt chính thức trong nước. Trò chơi tiên phong trong thể loại nhập vai, kiếm hiệp gắn bó với ký ức của rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x - nơi họ được hóa thân để "phiêu bạt giang hồ, kết nghĩa anh em, kết duyên trong thế giới ảo". Thời điểm đó, thị trường game online Việt Nam còn sơ khai. Kết nối Internet yếu, phòng net đơn sơ và khái niệm game nhập vai còn lạ lẫm. Võ Lâm Truyền Kỳ với phiên bản Việt hóa đề tài kiếm hiệp nhanh chóng trở thành hiện tượng. Game đánh trúng tâm lý giới trẻ thời đó khi lần đầu cho phép họ trải nghiệm gia nhập môn phái, rèn luyện võ nghệ, bang hội và tạo dựng cộng đồng riêng.

Những hình ảnh trong game thời kỳ đầu.

Không dừng lại ở hoạt động giải trí, Võ Lâm Truyền Kỳ cũng định hình những biểu hiện văn hóa số đầu tiên của cộng đồng mạng Việt Nam. Các thuật ngữ như "PK", "buff máu", "bang chủ", "đồ sát", "train quái", "đi offline"... có độ phổ biến cả ngoài đời thật. Từ kết nối trong game, nhiều bang hội tổ chức gặp nhau ngoài đời, có người từ đối thủ PK trở thành đối tác làm ăn... Sau 6 tháng ra mắt, game đạt đỉnh 200.000 CCU - lượng người chơi đăng nhập cùng lúc. Trò chơi ghi nhận 4,7 triệu tài khoản kích hoạt, trong bối cảnh Việt Nam chỉ có khoảng 10,7 triệu thuê bao Internet, chiếm đến 85% tổng lượng người chơi game online tại Việt Nam thời điểm đó. Trong hai năm đầu tiên, Võ Lâm Truyền Kỳ tổ chức hai hoạt động "Đại hội võ lâm", mở cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trong làng game Việt, thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng như Bảo Thy, Ngân Khánh, hoa hậu Ngọc Hân... Năm 2006, số tài khoản đạt 10,2 triệu, chiếm gần 70% tổng số thuê bao Internet tại Việt Nam. Nhiều ca khúc chủ đề của game như Giấc mộng thời trai, Ta đi tìm em... do Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc thể hiện được thế hệ trẻ lúc đó yêu thích. Nhà phát hành cũng duy trì văn hoá cosplay và các hoạt động cộng đồng, góp phần tạo nên hệ sinh thái văn hóa xoay quanh trò chơi. Trước sự thay đổi của công nghệ, dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ cũng không đứng yên. Từ bản PC đầu tiên, dòng game liên tục ra mắt những trò chơi nhập vai chủ đề kiếm hiệp tình duyên với cách chơi, cốt truyện, tính năng khác. Mỗi game mang màu sắc riêng và thu hút được cộng đồng game thủ riêng. Năm 2008, Võ Lâm Truyền Kỳ II ra mắt và và ghi nhận hàng loạt kỷ lục như 30.000 CCU chỉ sau một giờ ra mắt, được cộng đồng bình chọn là "Game PK hay nhất" trong ba năm liền từ 2008-2010. Năm 2009, Kiếm Thế mang đến những trải nghiệm mới mẻ, đón hơn 60.000 người chơi trong ngày đầu ra mắt. Năm 2013, Võ Lâm Truyền Kỳ 3D mở đầu kỷ nguyên game 3D hiện đại, sở hữu hơn 600.000 tài khoản sau một tháng. Game này sở hữu công nghệ đồ họa tiên tiến, không tích hợp auto và độ khó cũng tăng cao. Dòng game còn quảng bá trên nhiều nền tảng, từ mobile, webgame đến HTML5. Ra mắt tháng 10/2016, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thu hút hơn 200.000 người chơi trong ngày đầu, đạt 10 triệu tài khoản sau một năm và vượt 25 triệu tài khoản trong giai đoạn 2016-2020. Trên nền tảng di động, trò chơi giữ được các yếu tố cốt lõi như hệ thống ngũ hành, bang hội, công thành chiến, trong khi liên tục cập nhật tính năng và giao diện mới.

Hoạt động cộng đồng của game.

Năm 2017 và 2018, nhà phát hành VNGGames lần lượt ra mắt hai game Võ Lâm Truyền Kỳ Web và Võ Lâm Truyền Kỳ H5, theo sát các mốc phát triển công nghệ tại Việt Nam, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái trên mọi nền tảng. Trong những năm 2021, 2022 và 2023, VNGGames liên tục tận dụng tên tuổi của dòng game với những sản phẩm mới. Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile (2021) và Kiếm Thế Origin (2023) tái hiện lại ký ức của game thủ từ PC lên mobile, kèm nhiều cải tiến hợp thời đại. Trong khi đó, Võ Lâm Truyền Kỳ Max (2022) lại kế thừa và phát huy những điều đã tạo nên sức hút của dòng game và nâng cấp với chất lượng đồ họa cao hơn. Đây cũng là lần đầu tiên huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trở thành đại sứ hình tượng cho một trò chơi ở Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu cho game thủ thường xuyên được nhà phát hành tổ chức.

Được nhà phát hành làm mới liên tục, song các sản phẩm có điểm chung là vẫn giữ những đặc điểm đã trở thành quy chuẩn của dòng game nhập vai kiếm hiệp. Qua mỗi sản phẩm, các tính năng, giao diện, hệ thống giải đấu mới được cập nhật để thu hút người chơi. Sản phẩm còn bắt nhịp xu hướng giải trí hiện đại. Nhiều dự án truyền thông như phim ngắn xuyên không, MV ca khúc chủ đề, hợp tác cùng nghệ sĩ từ nhiều thế hệ như Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Rhymastic, Cris Phan, Midu, Mono - giúp dòng game tiếp cận thế hệ người chơi mới nhưng vẫn giữ lửa cho cộng đồng trung thành. "Đây chính là kết quả từ sự kiên trì của đội ngũ vận hành khi luôn cố gắng giữ gìn truyền thống cùng tinh thần cầu thị, lắng nghe cộng đồng người chơi để mang đến những điều mới mẻ", đại diện VNGGames nói.

Game được vinh danh tại Vietnam Game Awards 2025 hạng mục "Game vượt thời gian".