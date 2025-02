Sức nóng từ Road to 8Wonder 2025 sau khi công bố dàn sao

Rapper nổi tiếng Hàn Quốc B.I cùng các ca sĩ trẻ như Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz làm nên sức hút cho đêm nhạc tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên).

Road to 8Wonder 2025 là sự kiện mở đầu cho đại nhạc hội quốc tế 8Wonder, từng gây tiếng vang suốt ba mùa liên tiếp, diễn ra ở các điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Thông tin về giá vé cũng như vị trí sân khấu vừa được công bố, thu hút sự chú ý của khán giả. Các fan, đặc biệt là fan thuộc thế hệ Gen Z bày tỏ sự quan tâm về sự kiện trên các trang mạng xã hội với hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Sân khấu 8Wonder tại Phú Quốc năm 2023. Ảnh: Vinhomes

Trên trang chính thức của chương trình, hàng trăm khán giả đã để lại chia sẻ nóng lòng mong đợi sự kiện, rủ nhau đến đêm nhạc. Các hội nhóm người hâm mộ cũng "tăng nhiệt" khi biết thông tin thần tượng tham gia Road to 8Wonder 2025, hào hứng tổ chức những hoạt động cổ vũ. Fanpage của cộng đồng đam mê Kpop và văn hóa Hàn Quốc liên tục đăng tải thông tin về sự kiện, nhận về nhiều tương tác, cho thấy sức nóng của đại nhạc hội quy mô này.

Ban tổ chức cũng công bố giá vé với nhiều mức khác nhau, phủ nhiều vị trí trên sân khấu. Theo đó, vé rẻ nhất có giá 500.000 đồng, vé cao nhất là 6 triệu đồng, đi cùng nhiều quyền lợi trải nghiệm chưa từng có và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với thần tượng Hàn Quốc B.I. Khán giả có nhiều lựa chọn các hạng vé khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế của mình. Nhiều người nhận xét, mức giá vé này "quá hấp dẫn cho một đại nhạc hội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng", giúp các fan học sinh, sinh viên cũng có thể tham gia sự kiện.

Sơ đồ sân khấu sự kiện cùng mức giá vé được ban tổ chức công bố. Ảnh: Vinhomes

Yếu tố khiến đêm nhạc này tạo được sức nóng đến từ dàn sao nổi tiếng. Rapper B.I, producer tài năng từng là thủ lĩnh nhóm nhạc iKON là cái tên được mong chờ nhất lần này. Đây là lần thứ 3 B.I đến Việt Nam biểu diễn kể từ năm 2017, khi anh cùng nhóm iKon tham gia các hoạt động thúc đẩy giao lưu, siết chặt tình hữu nghị hai nước Việt - Hàn. Một năm sau đó, B.I và 6 thành viên iKON tiếp tục đến TP HCM biểu diễn ở nhà hát Hòa Bình.

Sau khi rời iKon vào năm 2019, B.I tiếp tục hoạt động solo với thương hiệu riêng 131Label đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành của IOK Company. Nam thần tượng tích cực phát hành các sản phẩm âm nhạc và hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Stereotypes, Destiny Rogers. Bên cạnh đó, vào năm 2021, B.I còn được vinh dự biểu diễn tại "Grammy Global Spin". B.I từng tạo cơn sốt toàn cầu với đĩa đơn BTBT, vào bảng xếp hạng Spotify's Viral tại 51 quốc gia và đứng đầu iTunes ở 49 khu vực. Anh trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn trong chương trình Global Spin của Grammy Academy; nhiều lần được tạp chí TIME vinh danh album tiêu biểu, bài hát xuất sắc của năm...

Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ có khả năng sáng tác, trình diễn xuất sắc hiện nay với các buổi fan meeting, liveshow thu hút hàng chục nghìn khán giả tới dự. Tại Road to 8Wonder 2025, ban tổ chức tiết lộ B.I sẽ biểu diễn 10 ca khúc với thời lượng ngang một minishow, trong có có thể có loạt hit Cosmos, BTBT, Lullaby, Die for Love hay Dare to Love.

Rapper Hàn Quốc B.I tại Asia Tour 2023 diễn ra ở Singrapore. Ảnh: Three Angles Production

Ban tổ chức kỳ vọng, sự góp mặt của B.I tại Vinhomes Royal Island - Hải Phòng không chỉ mang đến sự kiện một đêm nhạc bùng nổ, đẳng cấp mà còn thu hút tệp fan đông đảo trong nước và cả trong khu vực đến tham gia sự kiện.

Bên cạnh B.I, sự kiện còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ đang được nhắc đến nhiều nhất V-pop hiện nay, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Trong đó có Quang Hùng MasterD, chủ nhân của loạt hit như Dễ đến dễ đi, Thuỷ triều... Ca sĩ Gen Z này không chỉ có một cộng đồng fan Việt Nam mà còn giành được sự quan tâm từ khán giả trong Đông Nam Á. Năm 2024, Quang Hùng Master D giành chiến thắng tại nhiều giải thưởng như Ngôi sao của năm, TikTok Awards hay Wechoice.

Quang Hùng MasterD đang là sao trẻ được yêu thích. Ảnh: NVCC

Quang Anh Rhyder cũng là cái tên được mong chờ tại Road to 8Wonder 2025. Là hiện tượng bước ra từ một cuộc thi âm nhạc nổi tiếng, Rhyder đã nhanh chóng tạo dựng được vị trí vững chắc trong lòng khán giả trẻ, với những bản hit như Hào quang hay Chịu cách mình nói thua. Một tên tuổi nổi tiếng tại Road to 8Wonder là Marzuz – nghệ sĩ trẻ cá tính đang được đánh giá cao bởi phong cách âm nhạc độc đáo, tư duy sáng tạo thú vị, hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên một sân khấu đa sắc màu tại sự kiện.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng tiết lộ sân khấu ngoài trời được thiết kế hoành tráng tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, làm nên một đại nhạc hội xứng tầm. Sân khấu thiết kế theo phong cách futuristic, màn hình LED cỡ lớn, cùng dàn âm thanh hiện đại, hiệu ứng ánh sáng laser... hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đỉnh cao cho khán giả.

Bên cạnh đêm nhạc chính, Road to 8Wonder 2025 còn mang đến Vinhomes Royal Island Vũ Yên các hoạt động với "quy mô chưa từng có" vào ngày 15/3. Theo đó, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên sẽ là tâm điểm trải nghiệm trước giờ G. Người hâm mộ có cơ hội khám phá nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, thưởng thức các món ăn đặc trưng nổi tiếng của xứ sở kim chi, trải nghiệm trang phục Hanbok truyền thống, hòa mình vào những điệu nhảy K-pop Random Dance sôi động... Khán giả cũng có cơ hội trải nghiệm đường đua Gokart lớn nhất TP Hải Phòng, check-in cùng những chú ngựa quý tộc, trải nghiệm công nghệ và xe điện VinFast...

Sự kiện mở bán vé từ ngày 19/2, từ khu vực tiêu chuẩn đến các hạng vé VIP với nhiều ưu đãi như được đưa đón bằng xe VinFast, line check-in riêng, gói tham quan, chụp ảnh tại Học viện ngựa, voucher mua sắm tại Vincom, đồ golf tại Vinpearl Golf Royal Island, cơ hội trúng một trong 20 suất gặp gỡ rapper B.I.

Yên Chi