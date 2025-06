'Sức nặng chiếc áo' khiến nhiều cầu thủ Man Utd đá dưới phong độ

Theo tiền vệ Angel Gomes, áp lực khi trở thành cầu thủ Man Utd khiến anh và nhiều đồng nghiệp khác chơi không tốt tại Old Trafford, nhưng sau đó lại tỏa sáng ở CLB khác.

"Tôi nghĩ một số cầu thủ đã bị choáng ngợp hoặc không thực sự hiểu về sức nặng, ý nghĩa và những gì cần thiết khi khoác áo Man Utd", Gomes nói với BBC ngày 16/6.

Gomes gia nhập Man Utd khi mới 6 tuổi, rồi ra mắt đội một vào tháng 5/2017 và trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ này chỉ ra sân 10 lần rồi chia tay Man Utd khi hết hợp đồng năm 2020.

Angel Gomes thay Wayne Rooney trong trận Man Utd gặp Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 5/2017. Ảnh: Reuters

Sau đó, anh ký hợp đồng với Lille và thi đấu cho CLB Bồ Đào Nha Boavista theo dạng cho mượn mùa 2020-2021, ghi 6 bàn qua 32 trận. Gomes trở lại thi đấu cho Lille bốn mùa tiếp theo, trở thành trụ cột của đội với 10 bàn qua 134 trận. Hè này, Gomes không gia hạn và chuyển đến Marseille theo dạng tự do.

Gomes cho rằng áp lực không phải vấn đề duy nhất khiến nhiều cầu thủ sa sút phong độ tại Man Utd. "Đôi khi, nó phụ thuộc vào môi trường, thời điểm và việc có những yếu tố phù hợp để giúp bạn thành công", tiền vệ 24 tuổi nói. "Một số cầu thủ đã rời đi và thi đấu tốt hơn so với khi ở Man Utd, có thể là do những yếu tố phù hợp tại CLB mới, vào thời điểm đó, đã giúp họ thành công. Đôi khi, việc họ không thành công ở Man Utd không đơn giản chỉ là do sức nặng của chiếc áo".

Scott McTominay mừng chức vô địch Serie A mùa 2024-2025. Ảnh: Mondadori Portfolio

Ngoài Gomes, nhiều cầu thủ cũng đạt phong độ cao và thành công sau khi rời Man Utd. Đáng kể nhất là Scott McTominay, tiền vệ cập bến Napoli với mức phí 33 triệu USD hè 2024. Ngay mùa ra mắt, anh góp 12 bàn và 6 kiến tạo, giúp đội bóng của Antonio Conte vô địch Serie A. Cá nhân McTominay được bình chọn là cầu thủ hay nhất mùa giải.

Tương tự, Antony cũng thăng hoa từ khi gia nhập Real Betis theo dạng cho mượn vào tháng 1/2025. Anh có 9 bàn và 5 kiến tạo, giúp Betis vào chung kết Conference League, qua đó được tân HLV Carlo Ancelotti triệu tập trở lại tuyển Brazil.

Trái lại, Man Utd vừa trải qua mùa giải thất vọng dưới thời HLV Ruben Amorim. "Quỷ đỏ" trắng tay, cán đích thứ 15 Ngoại hạng Anh và thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League.

Gần đây, Amorim cho rằng việc không thi đấu tại Cup châu Âu mùa tới có thể giúp Man Utd chuẩn bị và cạnh tranh tốt hơn ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Alan Shearer không đồng tình với quan điểm này. "Tôi chỉ có thể nghĩ ra một lợi thế, và những bất lợi vượt xa lợi thế đó", huyền thoại bóng đá Anh nói với Sportmail. "Lợi thế duy nhất là họ có thể tập trung cho Ngoại hạng Anh. Nhưng có rất nhiều bất lợi, như thu hút những cầu thủ giỏi hay vấn đề tài chính".

Hè này, Man Utd đã tuyển mộ tiền đạo Matheus Cunha từ Wolves với phí 85 triệu USD. Việc họ có mua thêm các cầu thủ khác phụ thuộc vào việc có bán được những cầu thủ không còn năm trong kế hoạch của Amorim hay không, như Jadon Sancho, Marcus Rashford, Antony hay Alejandro Garnacho.

Hồng Duy (theo Daily Mail)