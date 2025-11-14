Sức mua trên Shopee tăng mạnh dịp 11/11 Mega Sale

Shopee tăng cường Shopee Live, Shopee Video, hỗ trợ đối tác tối ưu vận hành, cải thiện doanh số, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm hơn 2.800 tỷ đồng.

Sàn đẩy mạnh Shopee Live, Shopee Video cùng các công cụ marketing và AI nhằm giúp đối tác tối ưu vận hành, đáp ứng nhu cầu trực tuyến và hướng tới tăng trưởng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm hơn 2.800 tỷ đồng xuyên suốt chiến dịch.

Theo Shopee, sự kiện 11/11 Mega Sale vừa qua ghi nhận mức độ mua sắm tăng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng sôi động. Các hoạt động kết hợp mua sắm và giải trí như "Sao live đỉnh chóp", "Sao thì sao" thu hút tương tác lớn trên Shopee Live và Shopee Video, hỗ trợ nhà bán hàng và thương hiệu cải thiện đơn hàng và doanh số.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam, cho biết năm nay nền tảng tiếp tục nâng cấp hệ sinh thái và mở rộng các hoạt động mua sắm - giải trí để tăng trải nghiệm cho người dùng, đồng thời hỗ trợ nhà bán hàng khai thác hiệu quả hơn. "Sàn đẩy mạnh Shopee Live, Shopee Video cùng các công cụ marketing và AI nhằm giúp đối tác tối ưu vận hành, đáp ứng nhu cầu trực tuyến và hướng tới tăng trưởng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm", ông nói.

Các con số nổi bật tại sự kiện 11/11 Mega Sale trên Shopee. Ảnh: Shopee

Mô hình mua sắm kết hợp giải trí tiếp tục là điểm nhấn tạo sức hút cho Shopee 11/11 Mega Sale năm nay. Các phiên phát sóng của người bán, KOL và KOC trên Shopee Live, cùng loạt video đánh giá sản phẩm trên Shopee Video, đã thu hút 1,8 tỷ lượt xem trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Riêng ngày 11/11, lượng người xem Shopee Live ghi nhận tăng gấp 23 lần so với ngày thường.

Các nội dung tương tác trên Shopee Live và Shopee Video ngoài giúp người bán và thương hiệu gia tăng nhận diện, quảng bá hiệu quả danh mục sản phẩm, còn thúc đẩy chuyển đổi mua sắm. Theo thống kê từ sàn, hơn 45 triệu sản phẩm đã được bán ra thông qua hai kênh này trong suốt sự kiện.

Thành công này đến từ việc Shopee đã đồng hành cùng người bán và thương hiệu mở rộng quy mô, đa dạng hóa các nội dung giải trí, mang đến trải nghiệm mua sắm phong phú, gắn kết hơn cho người dùng.

Đáng chú ý, Shopee đã nâng cấp chuỗi hoạt động livestream thuộc khuôn khổ 11/11, nổi bật là nhạc hội "Sao live đỉnh chóp" 10/11. Chương trình khuấy động bầu không khí đếm ngược tới ngày Mega Sale với sự góp mặt của những ca sĩ đình đám trong làng giải trí Việt, và sân khấu được dàn dựng công phu, tạo nên một sự kết hợp trọn vẹn giữa ánh sáng, âm thanh và hình ảnh.

Nhạc hội "Sao live đỉnh chóp" gây ấn tượng với các giọng ca gồm Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú cùng MC Neko Lê. Ảnh: Shopee

Ngay sau đó, chuỗi livestream "Sao thì sao" trong ngày 11/11 tiếp tục nối dài sức hút, khẳng định vai trò là "món ăn tinh thần" quen thuộc của người dùng Shopee. Hai chương trình giải trí này đã thu hút tổng cộng hơn 12 triệu lượt xem khắp các nền tảng từ Shopee Live đến các trang mạng xã hội.

Livestream "Sao thì sao" với bộ ba Jun Phạm, Isaac và Duy Khánh được nhiều người dùng yêu thích. Ảnh: Shopee

Song song hoạt động giải trí, sự kiện tiếp tục giữ vai trò một trong những chương trình mua sắm lớn nhất năm, tập trung nhiều ưu đãi từ Shopee và đối tác. Người dùng trên toàn quốc tiết kiệm hơn 2.800 tỷ đồng; gần 80 triệu đơn hàng được freeship 0 đồng trong thời gian diễn ra chương trình, giúp giảm rào cản chi phí vận chuyển.

Nhờ sức mua tăng mạnh dịp cuối năm, nền tảng ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng từ nhà bán hàng và thương hiệu. Theo Shopee, lượng sản phẩm Shopee Mall bán ra ngày 11/11 tăng gấp 26 lần so với ngày thường, cho thấy nhu cầu với hàng chính hãng tiếp tục là yếu tố quan trọng trong quyết định mua sắm và góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho các thương hiệu.

Ngoài ra, các mặt hàng nổi bật mang tính thời điểm trong mùa thu đông và mùa lễ hội cũng cho thấy dấu hiệu tăng trưởng. Điển hình, áo len và cardigan, hoodie và áo nỉ là các ngành hàng chứng kiến mức tăng trưởng đơn hàng cao nhất, lên đến 16 đến 19 lần so với ngày thường. Trên Shopee Live và Shopee Video, top ba ngành hàng bán chạy nhất gồm chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc nhà cửa. Trong đó, các sản phẩm như mặt nạ, sữa rửa mặt, nước tẩy trang, son tint, nước giặt quần áo, khăn giấy... được người dùng tìm mua nhiều nhất trong dịp 11/11.

Chuỗi hoạt động mua sắm giải trí mùa Mega Sale 11/11 thể hiện các nỗ lực của Shopee trong cải thiện trải nghiệm người dùng, đồng thời mở ra cơ hội và hỗ trợ tăng trưởng cho người bán và thương hiệu trên sàn.

Thế Đan



