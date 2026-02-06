Sức mua cận Tết chậm, siêu thị tung kích cầu

Còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán nhưng người dân chi tiêu dè dặt, các siêu thị phải tung khuyến mãi và trải nghiệm để hút khách.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống ở TP HCM như Tân Định, Bà Chiểu hay Xóm Mới, lượng khách những ngày này chủ yếu mua lẻ cho bữa ăn hằng ngày. Nhiều sạp mở cửa từ sáng nhưng thưa khách.

Cô Hoa, tiểu thương bán quần áo tại chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), cho biết sức mua giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. "Mọi năm cận Tết, tôi bán đến tối, năm nay trưa là đóng quầy vì không có khách", cô nói.

Với nhóm thực phẩm tươi sống, sức mua cũng chưa khởi sắc. Bà Nguyễn Thị Sáu, tiểu thương bán thịt heo ở chợ Tân Định, cho hay lượng khách giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. "Giá đầu vào tăng nên người mua dè dặt hơn. Khách hỏi nhiều, soi giá kỹ rồi mới mua; các đơn đặt giò chả cũng chậm, chủ yếu chờ sát Tết", bà chia sẻ.

Theo các tiểu thương, sức mua chững lại phản ánh tâm lý chi tiêu thận trọng của người dân trong bối cảnh thu nhập chưa phục hồi rõ nét. Thay vì mua sắm sớm, nhiều gia đình có xu hướng dồn nhu cầu về những ngày cận Tết, khiến nhịp thị trường không còn sôi động sớm như những năm trước.

Người tiêu dùng mua bánh kẹo Tết tại siêu thị ở phường Gò Vấp (TP HCM) trưa ngày 5/2. Ảnh: Thi Hà

Trong bối cảnh đó, kênh bán lẻ hiện đại trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng hơn nhờ giá niêm yết rõ ràng, nguồn cung ổn định và các chương trình ưu đãi triển khai sớm.

Tại TP HCM, ghi nhận ở các hệ thống Saigon Co.op và GO! cho thấy lượng khách bắt đầu tăng từ đầu tháng Chạp, tập trung vào khung giờ trưa và chiều, dù thị trường chưa bước vào cao điểm.

Nhân viên một siêu thị Saigon Co.op tại phường Cầu Ông Lãnh cho biết các nhóm hàng như thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo, mứt Tết, bia và nước ngọt đang ghi nhận mức tăng tốt so với tháng trước. Tuy nhiên, sức mua phân bổ cục bộ, chưa tạo đột biến rõ nét.

Xu hướng này cũng diễn ra tương tự tại Hà Nội. Các hệ thống GO!, WinMart và Co.opmart ghi nhận lượng khách tăng cao vào buổi tối, trong khi ban ngày vẫn khá thưa thớt.

Tại các quầy hàng khô, khách tập trung vào nhóm bánh kẹo, hạt và giỏ quà Tết, với nhiều sản phẩm giảm giá 20-40%.

Bà Thu Hoài, phường Thanh Xuân, mua khoảng chục hộp bánh kẹo biếu hai bên gia đình, với hóa đơn gần 2 triệu đồng. Bà cho biết chi phí sắm Tết năm nay thấp hơn do thu nhập giảm, còn thực phẩm tươi sẽ mua khi về quê để tiết kiệm và tránh dư thừa.

Đại diện hãng bánh kẹo Richy cho biết năm nay người tiêu dùng dè dặt hơn khi chọn sản phẩm Tết. Các mặt hàng lẻ, hộp thiếc có mức giá vừa phải, khoảng 100.000-150.000 đồng, đang được ưa chuộng nhất.

Sức mua đến chậm buộc các nhà bán lẻ phải tăng kích cầu sớm hơn thường lệ. Hệ thống đại siêu thị GO! tung chương trình bán thịt heo tươi không lợi nhuận trên toàn quốc từ ngày 29/1 đến 12/2, áp dụng cho nhiều mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nguồn cung thịt heo cuối năm có dấu hiệu khan hiếm do ảnh hưởng thiên tai, khiến giá tại chợ truyền thống có xu hướng tăng. Việc bán không lợi nhuận nhằm góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ người dân tiếp cận thực phẩm thiết yếu với giá hợp lý trong dịp Tết.

MM Mega Market cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cho thịt heo tươi sống và đông lạnh nhập khẩu, với mức giảm phổ biến 15-30%, nhằm kích thích nhu cầu mua sắm sớm.

Một số nhà bán lẻ khác lựa chọn đầu tư vào trải nghiệm mua sắm để giữ chân khách. Mena Gourmet Market chi gần 5 tỷ đồng xây dựng đường hoa trong khuôn viên Menas Mall, kết hợp các chương trình giảm giá sâu tới 80%, kỳ vọng đón 500.000 lượt khách tới tham quan và kích thích chi tiêu.

Mena Gourmet Market chi 5 tỷ để làm đường hoa hút khách đến thăm quan và kích cầu mua sắm. Ảnh: Thi Hà

Nhận định về thị trường Tết năm nay, theo Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao đang tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các đơn vị vẫn chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ giá bán và thị phần; nếu có điều chỉnh, mức tăng cũng chỉ vài phần trăm.

Các doanh nghiệp bán lẻ dự báo sức mua sẽ tăng mạnh trong tuần cao điểm Tết, khi nhu cầu tích trữ thực phẩm và quà biếu lên cao. Đại diện WinCommerce cho biết sức mua Tết năm nay có xu hướng dồn về những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ. Hệ thống đã chuẩn bị nguồn cung từ sớm, tăng lượng hàng dự trữ khoảng 25% so với ngày thường và dự báo sức mua toàn hệ thống tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước.

Thi Hà - Thủy Trương