Sức mua căn hộ phía Nam nhích nhẹ cuối năm

Một số dự án chung cư trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận bắt đầu có giao dịch tích cực trở lại.

Một chủ đầu tư đang có dự án mở bán tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, cho hay từ đầu tháng 10 đến nay, mỗi tuần, ghi nhận 4-6 lượt khách đặt mua trước.

"Đến lúc ký hợp đồng mua bán, lượng khách đặt trước này có thể 'rơi rụng' nhiều. Dù vậy, chỉ cần còn lại khoảng 50% số căn đã cọc trước đó, đợt bán hàng này xem như thành công", đại diện đơn vị phân phối dự án nói.

Với khu vực Bình Dương, nhiều chủ đầu tư cũng đang mở bán giai đoạn mới của các dự án triển khai trước đó. Theo chia sẻ từ đơn vị bán hàng của một dự án căn hộ trung cấp khu vực TP. Dĩ An, tháng 11, trung bình mỗi ngày bán được 2-3 sản phẩm. Con số này còn thấp so với thời sôi động trước đây, nhưng cũng đã có tiến triển so với những tháng đầu năm. Nếu tính từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch của giỏ hàng đã đạt 70%. Tổng số căn hộ bán ra là gần 1.000 căn.

"Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh người mua nhà vẫn thắc chặt hầu bao với bất động sản", người này nhìn nhận.

Bất động sản khu Tây TP HCM, đoạn qua huyện Bình Chánh tháng 10/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Còn tại TP HCM, cuối tháng 9, một dự án chung cư trên khu vực quận Bình Tân ghi nhận mức doanh số sau bán hàng ước đạt 600 tỷ đồng. Tính theo mức giá bán được do chủ đầu tư công bố là từ 3 tỷ đồng cho một căn 2 phòng ngủ, số lượng căn hộ bán ra thành công vượt trên 100 căn.

Hay một chung cư cao cấp tại khu vực quận 2 cũ (TP. Thủ Đức), dù không mở bán chính thức vẫn túc tắc có giao dịch tầm 10 căn tính từ tháng 9 đến nay. Con số này không đáng kể nhưng với loại hình bất động sản cao cấp, giá bán từ 85-100 triệu đồng mỗi m2, đây là kết quả tích cực nhất của phân khúc này kể từ đầu năm.

Báo cáo từ DKRA Group cho thấy trong tháng 10, TP HCM và các tỉnh lân cận có 1 dự án mới và 7 dự án chung cư hiện hữu mở bán tiếp theo, tổng nguồn cung mở bán là 960 căn, tăng 56% so với tháng trước. Theo đó, khoảng 549 căn chung cư đã bán thành công, tỷ lệ tiêu thụ đạt 57%. "Thanh khoản thị trường có cải thiện so với tháng trước", đơn vị này nhận xét.

Chuyên trang Batdongsan cũng cho hay nhu cầu tìm kiếm căn hộ có sự cải thiện trong tháng 10. Tại TP HCM lượt tìm mua căn hộ chung cư tăng 15%, tin rao tăng 5% so với tháng trước. Trong đó, các quận nội thành có lượt tìm mua tăng mạnh là; quận 3 (tăng 18,3%); Bình Thạnh (tăng 18,9%); quận 1 (21,1%), quận 8 (20%). Các khu vực khác như quận 2, quận 7, quận 10, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp ghi nhận nhu cầu tìm kiếm chung cư tăng từ 13-17% trong tháng qua.

Một số tỉnh thành phía Nam cũng ghi nhận lượt tìm kiếm chung cư trong tháng 10 tăng gồm: Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 11%, Bình Dương tăng 19%, Cần Thơ tăng 10%, Long An tăng 10% và Đồng Nai tăng 14% so với tháng 9.

Xét về mức giá bán, số liệu từ các bên cho thấy, giá sơ cấp và thứ cấp căn hộ không có nhiều biến động trong tháng 10. Tuy nhiên điểm chung là đều có mức giá cạnh tranh và chính sách thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán... được các chủ đầu tư áp dụng mạnh hơn. Bên cạnh đó còn đi kèm mức chiết khấu trực tiếp 10-20% vào giá thành, tặng nội thất, phí quản lý... phần nào kéo giá thành tổng thể căn hộ giảm xuống khá nhiều so với mức quảng bá ban đầu.

Lý giải nguyên nhân dự án được đón nhận tốt, theo các môi giới là nhờ chính sách thanh toán nhẹ nhàng, 30% chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 65% giá trị sản phẩm; khách hàng được hưởng lãi suất cố định 5% trong 24 tháng. "Khi gói hỗ trợ này áp dụng, tỷ lệ khách ký hợp đồng mua bán tăng mạnh, trong khi trước đó, lượng tiêu thụ vẫn khá khiêm tốn", một môi giới tại dự án ở Bình Dương chia sẻ.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan khu vực miền Nam, cũng cho rằng khi ngân hàng có động thái hạ lãi suất vay xuống còn 7-9%, nhu cầu tìm kiếm nhà đất bắt đầu có biểu hiện tăng. Ghi nhận từ các đơn vị bán hàng cho thấy giao dịch cải thiện rõ rệt.

Theo ông Tuấn, bên cạnh lãi suất hạ nhiệt, còn có 4 yếu tố khác tác động đến thanh khoản căn hộ thời gian qua.

Thứ nhất là sự chuyển biến trong nguồn cung mở bán. Nếu như giai đoạn 2021-2022, nguồn cung căn hộ chủ yếu là cao cấp và hạng sang, hiện loại hình giá tầm trung (khoảng 2-4 tỷ đồng một căn) đang chiếm phần chủ yếu. Đây là sản phẩm có mức giá mà đại đa số người tìm kiếm bất động sản an cư tại TP HCM và các khu vực lân cận chấp nhận được.

Thứ hai là các chủ đầu tư đã có sự điều chỉnh mạnh trong giá bán. Để tăng thanh khoản, hầu hết giá bán ra thực tế của các dự án thấp hơn so với mức giá kỳ vọng trước đó của doanh nghiệp. Sự điều chỉnh này tạo tâm lý tốt cho người mua, đặc biệt là với nhóm người mua để ở.

Thứ ba là chính sách bán hàng của các chủ đầu tư đang hướng đến làm sao vừa giải bài toán dòng tiền, vừa giảm nhẹ áp lực về chi trả phí mua nhà hàng tháng cho khách hàng. Các hoạt động chiết khấu tốt hơn, tiến độ thanh toán vừa kéo giãn vừa chia nhỏ dòng tiền giúp người mua mạnh dạn hơn khi vay vốn.

Cuối cùng là động lực đến từ đội ngũ bán hàng. Thị trường hiện không có nhiều nguồn cung mới mở bán, chủ yếu những dự án giai đoạn tiếp theo, ít nguồn hàng, ít sự cạnh tranh khiến doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh hoạt động quảng bá, một dự án được nhiều sàn môi giới chào bán giúp tăng độ nhận diện và tiếp cận tệp khách hàng lớn hơn.

Dù vậy, ông Tuấn cho rằng thị trường dự báo vẫn còn khó khăn và khó ghi nhận đột biến về thanh khoản. Giao dịch các tháng còn lại của năm sẽ ở mức thấp, phải qua 2024 mới có thể đón nhận nhiều điểm tích cực hơn.

Nguyên Tiêu