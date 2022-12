Sức mua căn hộ phía Nam giảm mạnh

Tháng 11, lượng căn hộ bán được tại khu vực phía Nam chỉ đạt hơn 200 căn, cho thấy sức mua sa sút so với các mùa cao điểm bán hàng ba năm qua.

Báo cáo mới nhất về thị trường chung cư của DKRA Vietnam cho biết, trong tháng 11, các tỉnh phía Nam chỉ có TP HCM, Bình Dương bán dự án mới và tiêu thụ được 213 căn, bằng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, tức giảm gần 90% so với tháng 11/2021. Dữ liệu này cho thấy sức mua nhà chung cư tháng qua xuống thấp so với 4 tháng gần đây do chịu tác động từ việc kiểm soát tín dụng, đồng thời lực cầu nhà ở cũng thấp nhất so với các mùa cao điểm bán hàng ba năm qua.

Đơn vị khảo sát này đánh giá, trên thị trường sơ cấp tháng 11 cũng ghi nhận các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 40-50% giá trị bất động sản. Thanh khoản thứ cấp tiếp tục sụt giảm, giá bán ghi nhận giảm 3-5% so với tháng trước. Phần lớn ở những giao dịch trong tháng qua đều do người bán cần tiền gấp phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, giảm áp lực do lãi suất cho vay leo thang.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy đến đầu tháng 12, trên thị trường sơ cấp nhiều doanh nghiệp bất động sản chọn đóng rổ hàng sớm vì ế ẩm, chờ qua giai đoạn khó khăn chứ không tung sản phẩm dù đây là mùa cao điểm bán hàng thường niên.

Lý do của việc đóng rổ hàng năm nay sớm là doanh nghiệp khảo sát thị trường suốt quý III và hai tháng 10, 11 của quý IV cho thấy tâm lý của người mua đang xuống thấp.

Căn hộ ở khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ đầu tư một dự án căn hộ tại quận 2 cũ (nay là TP Thủ Đức) cho biết đã thăm dò thị trường từ tháng 5 đến nay, nhận thấy thanh khoản càng về cuối năm càng yếu dần. Đa số khách hàng hoãn kế hoạch mua nhà năm nay và muốn giữ tiền mặt trong 3-6 tháng tới, nên doanh nghiệp quyết định chờ qua năm 2023 mới tìm thời cơ tái khởi động việc bán hàng.

Trong khi đó, phòng kinh doanh thuộc dự án căn hộ trên địa bàn quận Thủ Đức cũ (khu Đông TP HCM) cũng cho hay công ty đã đóng rổ hàng từ tháng 6 do mỗi đợt tổ chức bán hàng chỉ có vài ba khách quan tâm, chịu lỗ chi phí marketing hàng tỷ đồng. "Ban đầu, công ty hy vọng có thể mở bán đợt tiếp theo trong quý IV. Nhưng bước sang tháng cuối năm, khảo sát hành vi của người tiêu dùng cho thấy họ chưa sẵn sàng mua nhà năm 2022. Vì vậy, chiến lược bán hàng năm nay xem như đóng lại từ trước tháng 12", ông chia sẻ.

Cá biệt một dự án chung cư gần ngã tư Bình Thái, TP Thủ Đức vẫn có lượng giao dịch nhỏ giọt giữa lúc thị trường ế ẩm là do chủ đầu tư quyết định kéo dài chương trình chiết khấu và khuyến mãi lớn để kích cầu. Anh Minh, môi giới dự án này chia sẻ, từ giữa tháng 11 đến nay, anh chào bán căn hộ với giá 1,3 tỷ đồng đối với trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán thanh toán 89% cho tổng giá trị căn nhà 2,5 tỷ đồng.

Theo giải thích của môi giới này, đây là mức giá "mềm" nhất kể từ đầu năm do chủ đầu tư nhắm đến kích cầu nhóm đối tượng khách mua có sẵn tiền mặt với giá thấp hơn giá bán rumor (giá dự kiến) ban đầu khoảng 40%.

Nói với VnExpress, ông Nguyễn Mạc Hoài Nam, Tổng giám đốc Công ty tư vấn Nam Phát xác nhận, thị trường nhà chung cư đang ở giai đoạn trầm lắng kéo dài, thanh khoản chững lại, thậm chí sức mua giảm tốc ở hai địa bàn chủ lực là TP HCM và Bình Dương. Theo ông Nam, từ tháng 11 đến đầu tháng 12, các đợt bán hàng đều chung tình trạng vắng khách mua do siết tín dụng, lãi suất tăng tác động đến cả nhóm người mua để ở lẫn đầu tư.

Còn theo nhận định của DKRA, thanh khoản căn hộ kém do tổng nguồn cung toàn thị trường sụt giảm mạnh trong tháng 11 khi rổ hàng mới chỉ bằng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó tác động tâm lý ưu tiên giữ tiền mặt cũng khiến sức mua sụt giảm.

Các chuyên gia dự báo làn sóng bán cắt lỗ căn hộ trên thị trường thứ cấp đang lây lan cuối năm 2022, cộng thêm giá bán sơ cấp quá cao có thể kéo dài chu kỳ thanh khoản kém trên thị trường sơ cấp ở phân khúc này sang năm 2023.

Vũ Lê