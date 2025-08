Sức mạnh từ sự thấu cảm

Tác giả Anita Moorjani cho rằng hiểu cảm xúc của người khác không phải gánh nặng, mà là món quà, trong "Sức mạnh của người thấu cảm".

Theo trang Verywell Mind, người thấu cảm (empath) là người có khả năng đồng cảm sâu sắc với cảm xúc, cảm nhận của người khác. Không chỉ thấu hiểu, họ còn "đón nhận" mọi buồn vui, năng lượng tốt xấu của những người xung quanh. Đôi khi, họ kiệt sức, tổn thương do bị cuốn theo suy nghĩ, trải nghiệm không phải của mình. Họ cũng sẵn sàng gạt bỏ nhu cầu cá nhân, chấp nhận tất cả lời đề nghị vì không muốn làm mọi người thất vọng hoặc bị xem là khác biệt.

Đó cũng là những gì tác giả Anita Moorjani từng trải, được bà ghi nhận trong quyển Sensitive Is the New Strong: The Power of Empaths in an Increasingly Harsh World (2021). Tác giả cho rằng bà hiểu mọi trăn trở của típ người này. Nhưng thay vì xem nó như gánh nặng, bà muốn giúp người đồng cảnh ngộ biến chúng thành món quà giữa thời đại mà sự nhạy cảm và lòng trắc ẩn bị đánh giá thấp.

Bản Việt có tên đầy đủ là "Sức mạnh của người thấu cảm: Khả năng vượt trội trong một thế giới ngày càng khắc nghiệt", do dịch giả Lê Thanh Hà chuyển ngữ. Nhà xuất bản Dân Trí liên kết First News phát hành sách vào tháng 7. Ảnh: First News

Dẫu vậy, Anita Moorjani không xem sức mạnh này là công cụ để đạt thành công, mà là ngôn ngữ kết nối và xây dựng thế giới. Theo bà, chính các đặc tính như dễ nhạy cảm và tử tế là yếu tố quan trọng làm giảm xung đột, lan tỏa yêu thương trong xã hội đầy lo lắng và căng thẳng. Nhưng để quyết định đây là "phước lành hay lời nguyền", bà khuyên độc giả hiểu rõ bản thân, nhận diện cảm xúc hiện tại có đang "vay mượn" hay không. Đó là lý do người thấu cảm cần học cách thiết lập ranh giới, nói từ chối và tránh can thiệp những chuyện không liên quan đến mình.

Song song những lời khuyên về mối quan hệ với thế giới, bà Moorjani hướng dẫn nhiều bài tập thực hành chánh niệm như thiền định, viết nhật ký, tận hưởng thiên nhiên hoặc tạm rời xa những nơi không tốt cho sức khỏe tinh thần. Bà tập trung vào sự kết nối lành mạnh, chữa lành nội tâm và trưởng thành từ bên trong. Với tác giả, người thấu cảm không cần tạo vỏ bọc mạnh mẽ hoặc hình tượng dễ chịu để bảo vệ bản thân. Điều họ cần là nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực, yêu thương và chấp nhận sự khác biệt của mình.

Đan xen các bài học, người viết cũng kể chuyện đời mình, bước ngoặt giúp bà yêu tìm ra "siêu năng lực". Năm 2006, Anita Moorjani có một trải nghiệm cận tử khi lâm vào tình trạng hôn mê tại bệnh viện. Giữa lằn ranh sinh tử, bà trải qua "trạng thái vô hạn và kỳ diệu", cảm nhận linh hồn, bản ngã, tâm thức cũng như sự rộng lớn, phức tạp của mọi thứ xung quanh. Khi nỗi sợ bệnh tật, đau đớn và cái chết biến mất, bà đứng giữa hai lựa chọn: quay về cơ thể vật lý hay tiếp tục tới thế giới khác? Anita Moorjani chọn trở lại và bắt đầu cuộc sống mới, sau đó tìm hiểu khái niệm "người thấu cảm".

Chân dung tác giả Anita Moorjani, 66 tuổi. Ảnh: Instagram/ Anita Moorjani

Trên hệ thống Amazon, tác phẩm nhận 4,7/5 sao và nhiều đánh giá tích cực. Một độc giả tại Đức nhận xét: "Tác giả cung cấp những công cụ và lời khuyên thực tế về cách đón nhận sự nhạy cảm, đồng thời hướng dẫn chúng ta thiết lập ranh giới lành mạnh - điều người thấu cảm đang gặp khó khăn. Tôi đánh giá cao cách bà lồng ghép trải nghiệm cá nhân khiến nội dung gần gũi và dễ hiểu hơn. Tác phẩm không chỉ dành cho người thấu cảm, còn cho những ai muốn hiểu hơn về cảm xúc, phát triển khả năng phục hồi trong thế giới thường khiến chúng ta cảm thấy quá tải".

Trích nhận xét của đơn vị xuất bản trong nước: "Với giọng văn gần gũi nhưng sâu sắc, kết hợp cùng những câu chuyện đời thực đầy cảm hứng, Anita Moorjani không chỉ kể lại hành trình của chính mình mà còn mở ra một không gian chữa lành dành riêng cho những tâm hồn nhạy cảm. Vì lẽ đó, Sức mạnh của người thấu cảm đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các chuyên gia, tác giả và những tâm hồn nhạy cảm trên khắp thế giới".

Anita Moorjani sinh năm 1959 tại Singapore, có cha mẹ là người Ấn Độ. Năm bà hai tuổi, gia đình chuyển đến Hong Kong sinh sống. Do hoàn cảnh gia đình và được tiếp thu nền giáo dục Anh, bà có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Quảng Đông và Ấn Độ bản ngữ. Về sau, bà học thêm tiếng Pháp. Năm 2012, tác giả phát hành tác phẩm đầu tay - Dying to Be Me (Trở về từ cõi chết), về trải nghiệm cận tử. Ngoài viết sách, bà là diễn giả, từng đi diễn thuyết khắp thế giới. Hiện bà sống tại Mỹ cùng chồng.

Phương Thảo