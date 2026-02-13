Sức mạnh dự án 'Nối vòng tay ấm' ở rốn lũ Hòa Thịnh

Dự án "Nối vòng tay ấm" tặng nhiều nhu yếu phẩm, tiếp sức bà con Hòa Thịnh (Đăk Lăk) tái thiết sau lũ lịch sử và đón Tết trong niềm tin mới.

Những ngày giáp Tết, ai cũng mong chờ khoảnh khắc sum vầy, đoàn viên, nhưng ở xã Hòa Thịnh, "trở về" lại mang ý nghĩa khác - quay lại với nhịp sống bình thường sau thiên tai. Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11/2025, Hòa Thịnh là địa phương thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Đăk Lăk với 25 người tử vong (chiếm gần 40% số người chết toàn tỉnh), 67 nhà bị cuốn trôi, nhiều vườn tược hư hỏng, gia súc, gia cầm bị chết.

Khi hoạn nạn, người Việt luôn sẵn sàng sẻ chia. Những ngày đầu, cứu trợ đổ về dồn dập. Nhưng sau cao trào ấy là chặng đường âm thầm hơn: tái dựng nhà, nối lại sinh hoạt, giữ căn bếp đỏ lửa không chỉ hôm nay mà cả về sau. Trong giai đoạn ấy, Nhà nước và Quân đội giữ vai trò trụ cột. "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai với mục tiêu: vừa xây mới vừa sửa chữa nhà bị sập hoặc hư hỏng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết.

Người dân Hòa Thịnh xúc động khi nhận nhà mới. Ảnh: Việt Hùng

Sức mạnh từ hệ sinh thái sẻ chia

Hưởng ứng "chiến dịch Quang Trung", những căn nhà mới được dựng lên thần tốc. Ngay sau đó, dự án Một vòng tay ấm - khởi nguồn từ giải thưởng "Hành động vì cộng đồng" (Human Act Prize) - hình thành như mô hình kết nối xã hội. Không chỉ cứu trợ ngắn hạn, dự án đóng vai trò cánh tay nối dài giữa Quân đội, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong giai đoạn phục hồi.

Bên cạnh lương thực, người dân nhận những phần quà gồm xà phòng, nước giặt, sản phẩm chăm sóc cá nhân. Loạt vật dụng tưởng không cấp bách lại đánh dấu sự trở lại của nếp sống bình thường. Các căn bếp dần đỏ lửa và mái nhà mới có thêm hơi ấm sinh hoạt.

Đại tá Đinh Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk, cho biết đơn vị ghi nhận sự đồng hành của Unilever Việt Nam và những món nhu yếu phẩm kịp thời giúp bà con vùng bị lũ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định, tái thiết cuộc sống. Theo ông, sự hỗ trợ này cùng lực lượng vũ trang chăm lo Tết cho đồng bào đầy đủ hơn, hướng đến mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, qua đó góp phần củng cố "thế trận lòng dân" trong khu vực phòng thủ.

Nhiều doanh nghiệp chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Việt Hùng

Hệ sinh thái Một vòng tay ấm có sự tiếp sức của nhiều doanh nghiệp. Unilever Việt Nam huy động nguồn lực, trao người dân vừa dọn về nhà mới loạt sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình. Theo đại diện Unilever, sự hỗ trợ này vừa tái tạo không gian sống sạch sẽ, vừa động viên tinh thần, giúp bà con sớm tìm lại nhịp sống bình yên sau biến cố.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam, nhận định tương lai bền vững phải được xây dựng từ sự an lòng, khỏe mạnh trong mỗi nếp nhà. Qua dự án, đơn vị mong san sẻ phần nào gánh nặng, giúp bà con sớm trở lại cuộc sống thường nhật từ nền tảng thiết yếu về sức khỏe, sinh kế.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk, đại diện trao quà người dân vùng lũ. Ảnh: Phạm Quang Hùng

Tết - khởi đầu mới ở Hòa Thịnh

Mừng năm mới Bính Ngọ, chương trình Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân được tổ chức tại "rốn lũ" Hòa Thịnh. Gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ chịu ảnh hưởng thiên tai nhận hàng nghìn suất quà Tết, mua sắm ở gian hàng 0 đồng, gói bánh chưng và cắt tóc miễn phí... Nhiều bà con nói không đơn thuần là ngày hội, sự kiện mở ra giai đoạn mới - nơi họ nghĩ về những điều tốt đẹp phía trước thay vì mất mát.

Một cụ ông ngoài 70 tuổi ở xã Hòa Thịnh cho biết nhờ sự hỗ trợ của bộ đội, chính quyền và các nhà hảo tâm, gia đình ông có ngôi nhà khang trang để đón Tết - điều tưởng chừng xa vời sau bão lũ.

Bà con nhận nhu yếu phẩm tại ngôi nhà mới. Ảnh: Việt Hùng

Thiên tai và Tết rồi sẽ đi qua, điều đọng lại là cách cộng đồng vực dậy sau biến cố. "Chiến dịch Quang Trung" dựng nhà, Một vòng tay ấm góp phần nối lại nhịp sống bên trong. Khi Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và mọi người đứng chung một bức tranh, an sinh không còn là hoạt động ngắn hạn mà là một quá trình.

Hiếu Châu