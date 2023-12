Sức mạnh của sự đơn giản

Khái niệm "Less is More" (Ít hơn sẽ tốt hơn) mang một thông điệp sâu sắc, có giá trị trong mọi phương diện của cuộc sống.

"Less is More" phù hợp khi nói đến các khía cạnh của cuộc sống, có thể là xu hướng thời trang mới nhất, sở thích ẩm thực, uống rượu hoặc các chi phí không cần thiết.

Thông thường, mọi người thường đầu tư quá nhiều công sức vào việc theo đuổi việc kiếm nhiều tiền hơn thay vì quản lý số tiền họ sở hữu một cách khôn ngoan. Chìa khóa dẫn đến tự do tài chính và sự giàu có thực chất nằm ở việc giữ cho cuộc sống có nhu cầu tiêu thụ thấp hơn khả năng tạo ra tài sản của bạn.

Về bản chất, "Less is More" là ý tưởng cho rằng số lượng nhỏ hơn thường mang lại chất lượng cao hơn. Sự đơn giản, dưới nhiều hình thức khác nhau, có xu hướng được hiểu rõ hơn và được đánh giá cao hơn sự phức tạp.

Nguyên tắc này áp dụng cho việc sở hữu, giao tiếp và cuộc sống nói chung, nơi mà sự ngắn gọn thường cho thấy hiệu quả hơn là dài dòng.

Trong thế giới kinh doanh, "Less is More" cũng được áp dụng. Các giám đốc điều hành của thương hiệu bán lẻ trực tuyến Zappos, Mỹ từng đặt ra phương châm "Slow to Hire, Quick to Fire" (Tuyển dụng cẩn trọng, sa thải dứt khoát) vào năm 2007 như một chiến lược làm việc. Cách tiếp cận này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư thời gian ban đầu để hiểu nhân tài, lựa chọn số lượng đủ những người phù hợp với công việc thay vì giữ những lao động không phù hợp và làm chật bộ máy, gây ra sự cồng kềnh.

Triết lý này vượt xa cả khía cạnh của cải vật chất. Nó hiện diện trong mọi tình huống giao tiếp, các mối quan hệ và các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mỗi người.

Theo tiến sĩ sức khỏe tâm thần kiêm CEO của tổ chức AIM Leadership (Mỹ) để hướng tới lối sống đơn giản, bạn cần chú ý những điều sau.

Giảm bớt sức tiêu thụ

Nên suy ngẫm về niềm vui mà một món đồ mang lại và đánh giá giá trị ngắn hạn và dài hạn của nó. Cần đánh giá chi phí mua một món đồ, cả về mặt tiền bạc và tác động của nó đến cuộc sống của bạn.

Nên ghi nhận các chi phí sở hữu liên tục, chẳng hạn như làm sạch, lưu trữ và bảo trì. Hãy xem xét cái giá phải trả cho môi trường và cá nhân khi vứt bỏ một món đồ, lựa chọn các phương pháp có trách nhiệm thay vì các giải pháp dễ dàng nhưng lãng phí.

Đơn giản hóa cuộc sống

Hợp lý hóa cuộc sống thông qua việc cắt tỉa và đơn giản hóa mang lại rất nhiều lợi ích. Điều này giúp tạo ra thêm thời gian, năng lượng và sự chú ý, thúc đẩy sự tập trung và dòng chảy trong hoạt động hàng ngày của bạn. Điều này không chỉ áp dụng cho yếu tố vật chất mà còn là lịch trình, nhu cầu và thậm chí cả giao tiếp.

Giảm thiểu, tái sử dụng

Mở rộng triết lý "Less is More" bằng cách chịu trách nhiệm về cách bạn xử lý tài sản của mình. Thực hành giảm lãng phí bằng cách tiêu thụ ít hơn và đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Nắm bắt khái niệm tái sử dụng các vật phẩm bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra, hãy khám phá những cách sáng tạo để tái sử dụng các vật dụng, mang lại cho chúng một sức sống mới.

Thùy Linh (Theo Psychology Today)