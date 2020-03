Y bác sĩ: "Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi"

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, y bác sĩ khắp thế giới đang lan truyền thông điệp "We stay at work for you. Please stay at home for us", tạm dịch "Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi".

Trong thời gian ngắn, thông điệp này đã lan tỏa, được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Bức ảnh trên được chụp tại một bệnh viện tại Malaysia. Ngoài dòng hashtag #StayHome còn có #DudukRumah, nghĩa là "ở nhà" theo tiếng địa phương.