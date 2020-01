Xuyên đêm cứu bệnh nhân vỡ tim

Quảng NinhNữ bệnh nhân 39 tuổi phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, bị tai nạn giao thông, ngưng tim.

Bệnh nhân được kíp cấp cứu 115 ngày 10/1 sơ cứu ngừng tuần hoàn, hồi sức tim, sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân bị đa chấn thương ở ngực và bụng, sốc nặng, lơ mơ, toàn thân tím tái, huyết áp thấp, mạch ngoại vi không bắt được, tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ đã hồi sức tích cực cho bệnh nhân, kết quả chụp chiếu phát hiện tim vỡ gây chảy máu, tràn dịch màng tim chèn ép làm tim ngừng đập.

Bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động các bác sĩ chuyên khoa hồi sức, gây mê vừa hồi sức tim vừa chuyển thẳng bệnh nhân vào phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ Phạm Việt Hùng - Trưởng khoa Ngoại, làm kíp trưởng, phát hiện xương ức bệnh nhân bị gãy nhiều đoạn do chấn thương, nhiều máu cục trong màng tim. Kíp mổ quyết định sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể trong quá trình mổ cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, tổn thương được xử trí an toàn, đường vỡ tim được khâu lại, nhịp đập tim ổn định. Sau khi kiểm tra không thấy có thêm tổn thương nào khác, kíp mổ tiến hành rút máy tim phổi nhân tạo, đặt dẫn lưu và đóng lồng ngực.

Ngày 12/1, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống, đi lại bình thường, các chức năng tim mạch ổn định, các tổn thương khác vùng ngực và bụng tiến triển tốt.

Bệnh nhân chia sẻ: "Mở mắt ra thấy mình vẫn sống thực sự không còn niềm vui mừng nào hơn thế".

Bệnh nhân vui mừng đi lại sau 2 ngày phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Phạm Việt Hùng cho biết vỡ tim là tổn thương rất nặng nề, phần lớn bệnh nhân sẽ tử vong ngoại viện trong thời gian ngắn vì mất máu cấp hoặc bị chèn ép tim cấp gây ngừng tim. Trường hợp bệnh nhân này khá may mắn.

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện mổ tim hở cho bệnh nhân bị vỡ tim trong tình trạng sốc đa chấn thương phải chạy máy tim phổi nhân tạo.

Thúy Quỳnh