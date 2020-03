Việt Nam chỉ có 2 ca nghi nhiễm mới trong một ngày

Đến 8h30 sáng 4/3, Việt Nam có 77 người nghi nhiễm cách ly tại bệnh viện, tăng hai ca so với ngày trước, Hà Nội không còn ca nghi nhiễm.

Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành, cộng dồn nhiều ngày và đã trừ những trường hợp có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính hàng ngày.

Các ca nghi nhiễm đến sáng 4/3 tăng nhẹ so với ngày trước, song giảm mạnh so với cao điểm từ ngày 28/2 đến 2/3 do làn sóng công dân từ các vùng có dịch trên thế giới về nước. Ngoài Trung Quốc còn có Hàn Quốc, ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới và một số quốc gia khác.

Tính từ đầu mùa dịch, ngày có ca nghi nhiễm cao nhất là 2/3 với 115 trường hợp.

Người nghi nhiễm là người có tiền sử đi về từ/qua vùng dịch hoặc từng tiếp xúc với người dương tính nCoV, có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Người thuộc diện nghi nhiễm phải cách ly bắt buộc tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Nếu kết quả âm tính, họ ra khỏi diện nghi nhiễm, song sẽ được giám sát y tế ở khu tập trung hoặc theo dõi tại nhà, tùy tình hình.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran) phải thực hiện khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nCoV.

Hà Nội hiện không còn trường hợp nghi nhiễm. 580 trường hợp tiếp xúc gần đều kết thúc giám sát.

TP HCM có 286 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố, gồm 223 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Củ Chi; 43 trường hợp tại khu cách ly tập trung huyện Nhà Bè; 20 trường hợp tại khu cách ly tập trung quận 7. 194 người đang tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện. 415 trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đà Nẵng tiếp tục giám sát tại cộng đồng 50 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường. Ngoài ra còn có 842 người cách ly tập trung. Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199 - Bộ Công An, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, Trường quân sự Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố, trường quân sự Quân khu 5, Trung Tâm giáo dục Quốc phòng, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi.

Bác sĩ trang phục bảo hộ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại phòng cách ly Bệnh viện Chợ Rẫy, đầu tháng 2. Ảnh: Hữu Khoa

Ninh Bình cách ly, giám sát y tế 356 trường hợp. Trong đó có 198 người trở về từ Hàn Quốc, được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 855 (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình). Đây là những sinh viên, người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc, trở về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn.

Số còn lại trong 356 người là những trường hợp tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm, đang được quản lý theo dõi tại địa phương.

Tại Hải Phòng, 212 công dân từ Hàn Quốc về cách ly y tế tại Trường Quân sự thành phố và Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (Trường đại học Hải Phòng). Hải Phòng có 50 trường hợp nghi nhiễm, trong đó 43 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 7 ca đang theo dõi y tế chặt chẽ, chờ kết quả xét nghiệm.

Cần Thơ hiện có 303 người đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố. 5 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch hiện đang theo dõi tại các cơ sở y tế trên địa bàn, sức khỏe ổn định.

Ba tỉnh có dịch bao gồm Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa không ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV mới nào, kể từ ngày 13/2. Các bệnh nhân đã xuất viện, hiện đều khỏe mạnh.

Hôm nay, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) hết thời hạn cách ly do không còn nguồn lây Covid-19 ra cộng đồng.

Tính tổng cộng sáng 4/3 cả nước có 15.374 người từng tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, được theo dõi sức khỏe.

21 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. 16 trường hợp dương tính nCoV đều xuất viện.

Thùy An