Hà NộiBệnh nhân 46 tuổi bị ung thư dạ dày di căn buồng trứng, được bác sĩ cắt bỏ khối u và nối vị tràng, lập lại lưu thông tiêu hóa.

Bệnh nhân phát hiện có u buồng trứng kích thước khoảng 3 cm vào tháng 3 nhưng không điều trị. Gần đây, chị có triệu chứng xuất huyết tiêu hóa, điều trị tại một bệnh viện đa khoa. Tháng 11, bụng chị to nhanh, cảm giác khó chịu, thường xuyên bị buồn nôn và nôn sau khi ăn nên đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội khám. Kết quả chụp cắt lớp và cộng hưởng từ, bệnh nhân có u buồng trứng 2 bên, đặc biệt u buồng trứng phải kích thước lên tới hơn 20 cm (to gấp 10 lần kích thước buồng trứng bình thường).

Ngoài ra, vị trí hang - môn vị có hình ảnh thành dày không đều, chỗ dày nhất khoảng 1,4 cm trên đoạn dài 5 cm gây ứ đọng dịch thức ăn trong dạ dày. Bệnh nhân được chẩn đoán u Kruckenberg do ung thư dạ dày di căn buồng trứng, một hội chứng ít gặp đối với ung thư đường tiêu hóa ở nữ giới. Nếu không phẫu thuật, u to chèn ép bàng quang, đại trực tràng khiến bệnh nhân đại tiểu tiện khó khăn, thể trạng suy kiệt do hẹp môn vị, ăn vào không tiêu hóa được.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ u 2 buồng trứng có trọng lượng 3 kg. Do u dạ dày lớn, xâm lấn các tạng xung quanh, không có khả năng cắt nên các bác sĩ đã tiến hành nối vị tràng giúp thiết lập lại lưu thông tiêu hóa cho bệnh nhân.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể ăn uống được bình thường, thể trạng tốt. Khối u được tiến hành giải phẫu để xác định chính xác bệnh và đưa ra phác đồ tối ưu. Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện những bất thường ở bụng và đường tiêu hóa như bụng to nhanh, đau tức bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen, người bệnh nên đi khám chuyên khoa ung bướu tại các cơ sở uy tín để được phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị đúng hướng.

Lê Nga