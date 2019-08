Ung thư biểu mô tuyến ruột non hiếm gặp

Nam bệnh nhân 55 tuổi ở Quảng Ninh bị đau bụng ở hố chậu phải đã hơn một năm, cơ thể mệt mỏi, gầy yếu, sút cân.

Bệnh nhân khám tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ngày 27/8, bác sĩ chẩn đoán u ruột non, chỉ định phẫu thuật cắt u. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học cho thấy bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến ruột non.

Ruột non kết nối dạ dày với ruột già. Nhiệm vụ chính của ruột non là tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, chất béo, vitamin và các chất khác mà cơ thể cần.

Bác sĩ Trịnh Công Định cho biết, ung thư ruột non là bệnh lý hiếm gặp trong ung thư đường tiêu hóa do các tế bào trong các mô của ruột non thay đổi. Các tế bào này phát triển ngoài tầm kiểm soát và có thể hình thành một hoặc nhiều khối u. Ung thư ruột non được điều trị theo phương pháp đa mô thức, trong đó phẫu thuật có vai trò chính, hóa trị có vai trò bổ trợ.

Bác sĩ khuyến cáo khi có các biểu hiện bất thường như đau bụng, thay đổi thói quen đại tiện, phân nhầy máu, mệt mỏi, gầy sút cân... nên đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh