Truy nghi vấn nước giải khát nhiễm chì và hối lộ cán bộ kiểm nghiệm

Kiểm tra nồng độ chì của hai loại nước giải khát, tăng lực

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, công tác kiểm nghiệm mẫu trà xanh hương chanh C2 và mẫu nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ đang lưu thông trên thị trường Hà Nội do Viện Dinh dưỡng thực hiện. Đơn vị lấy mẫu là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. Những mẫu kiểm nghiệm được lấy ngẫu nhiên trên thị trường và mẫu nguyên liệu tại nhà máy. Kết quả cho thấy hàm lượng chì trong các mẫu kiểm nghiệm đều ở ngưỡng cho phép.

Chiều cùng ngày, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ra thông cáo Viện đã thực hiện việc nhận mẫu, kiểm nghiệm và trả kết quả cho khách hàng đúng quy trình, bảo mật thông tin theo quy định. Động thái này của Viện liên quan đến nghi án hai cá nhân của Viện được nhà sản xuất C2 và Rồng Đỏ "biếu một tỷ đồng" để "kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong tiêu chuẩn". Hiện Viện đã yêu cầu hai cá nhân này giải trình.

"Viện sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để tìm hiểu vụ việc. Bất kỳ cán bộ nào sai phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", đại diện Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho biết. Ông Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho biết thêm, thanh tra Bộ Y tế đã làm việc với công an về nghi án này. "Quan điểm của Bộ Y tế là xác minh làm rõ, nếu đúng sẽ xử lý nghiêm", ông Chính nói.

Ngày 12/5, cảnh sát điều tra đã làm việc với Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm cho biết: "Trong trường hợp cần thiết Cục sẽ nhờ Viện khoa học hình sự, Bộ Công an lấy mẫu kiểm nghiệm, mở rộng phạm vi lấy mẫu cả ở phía Nam".

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện phiếu kiểm nghiệm nước giải khát C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ cho thấy hàm lượng chì trong mẫu vượt ngưỡng cho phép. Phiếu kiểm nghiệm này do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện. Đồng thời dấy lên nghi án nhà sản xuất đã hối lộ một tỷ đồng cho hai cá nhân của Viện để làm thay đổi kết quả kiểm nghiệm.

Nam Phương