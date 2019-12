Trẻ sinh non tự thở nhờ oxy tinh khiết

Trẻ sinh non phổi chưa phát triển hoàn chỉnh nên hầu như phải thở máy. Nghiên cứu mới cho thấy trẻ có thể tự thở nhờ oxy tinh khiết 100%.

Đó là nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Leiden (Hà Lan) và Đại học Monash (Australia), công bố trên tạp chí Eurekalert ngày 12/12.

Trong nghiên cứu đầu tiên, các nhà khoa học chia 26 chú thỏ sinh non tự thở kém thành hai nhóm. Một nhóm được thở 21% oxy, là mức tương đương với lượng oxy thông thường có trong không khí, thông qua một chiếc mặt nạ. Nhóm còn lại được tự thở hoàn toàn trong oxy tinh khiết. Họ phát hiện cung cấp oxy tinh khiết ngay sau khi sinh giúp những chú thỏ sinh non có thể tự thở tốt hơn với nhịp thở ổn định hơn so với nhóm còn lại.

Trong nghiên cứu thứ hai, nhóm nhà khoa học sử dụng kỹ thuật tương tự để kích thích khả năng tự thở ở trẻ sinh non. Giống như nghiên cứu đầu tiên, 52 trẻ sinh non được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên nhận được lượng oxy ban đầu là 30% thông qua một chiếc mặt nạ, trong khi đó nhóm còn lại được thở bằng oxy tinh khiết 100%.

Kết quả, những đứa trẻ sinh non thuộc nhóm được thở oxy tinh khiết có nhịp hô hấp cao hơn cũng như tốc độ oxy hóa tốt hơn và không bị mất quá nhiều thời gian để không khí thông suốt trong phổi. Khi đó, các cơ quan và mô quan trọng ở những đứa trẻ sơ sinh này nhận được lượng oxy cần thiết để duy trì sự sống, có thể tự thở một cách độc lập.

Khả năng tự thở ngay sau khi sinh ra có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp tránh tối đa việc can thiệp bằng các biện pháp hô hấp xâm lấn ở trẻ sơ sinh.

Hiện nay, hầu hết trẻ sinh non đều cần sử dụng biện pháp can thiệp giúp chúng có thể tự thở bởi thực tế là phổi của chúng chưa phát triển đầy đủ. Do đó, thông thường, các bác sĩ sẽ sử dụng mặt nạ oxy để tránh các biện pháp phức tạp hơn có nguy cơ gây chấn thương phổi và não. Nhưng để phát huy tác dụng của mặt nạ oxy thì trẻ cần phải tự thở.

Với những kết quả này, nhóm sẽ tiến tới các thử nghiệm lâm sàng trên người trước khi chính thức ứng dụng.

Minh Ngân (Theo Eurekalert )