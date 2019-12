Thị trường thuốc lớn nhì thế giới chịu áp lực giảm giá

Trung QuốcNhiều công ty dược phẩm giảm 61-90% giá một số loại thuốc khi Trung Quốc quyết định trợ giá thêm 70 loại.

Tổng số thuốc trong danh sách thuốc được bảo hiểm y tế hỗ trợ hiện lên tới 2.700, theo Cục Giám sát Y tế Trung Quốc.

Một số thuốc được thêm vào danh sách gồm thuốc điều trị thiếu máu Roxadustat của AstraZeneca, thuốc điều trị ung thư phổi Alecensa của Roche. Một vài thuốc Tây khác được thêm vào danh sách gồm thuốc viêm gan C của Gilead Sciences Inc and Merck & Co, bút tiêm cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp của AbbVie Inc's Humira.

Thuốc nhập khẩu vào Trung Quốc đang có giá "rẻ nhất trên thế giới". Ba loại thuốc chữa viêm gan C giảm trung bình hơn 85% giá, trong khi các liệu pháp điều trị khối u và tiểu đường giảm trung bình 65%.

"Nếu muốn có tên trong danh sách bồi hoàn quốc gia, các công ty dược cần giảm giá thuốc một cách hợp lý", Kelvin Chen nhà phân tích công ty Bocom International nói.

Trung Quốc là thị trường dược phẩm lớn thứ hai thế giới, giá trị 132 tỷ USD. Nước này đang cung cấp những liệu pháp tốt nhất một cách nhanh chóng, giá rẻ nhất có thể cho tầng lớp trung lưu.

Các cơ quan quản lý đang tăng tốc đánh giá để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trung Quốc là quốc gia có dân số già, nhiều bệnh nhân tiểu đường nhất thế giới, gần 4 triệu ca ung thư mới hàng năm.

Quỹ bảo hiểm y tế quốc gia trị giá 2,34 nghìn tỷ tệ, đang yêu cầu các công ty sản xuất thuốc giảm giá mạnh để tránh vỡ quỹ. Điều này sẽ gây áp lực tới các hãng dược nước ngoài.

Các thuốc mới thường được đưa vào thị trường Trung Quốc với giá thấp hơn so với giá bán ở phương Tây, song đối mặt với sự cạnh tranh từ một nhóm công ty công nghệ sinh học Trung Quốc đang phát triển các loại thuốc tương tự có thể bán với giá rẻ hơn.

Thuốc cũ của các hãng dược phẩm toàn cầu đã hết bằng sáng chế cũng đang phải đối mặt với việc giảm giá. Một lượng lớn thuốc generic được các bệnh viện công Trung Quốc mua trong một chiến dịch quốc gia riêng biệt đang giảm 90% giá.

Lê Hằng (Theo Bloomberg)