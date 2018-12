Thanh niên mang dao phay vào bệnh viện dọa chém bác sĩ

Ngày 27/2, một thanh niên ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đòi tháo khớp ngón tay. Khoa giới thiệu bệnh nhân sang phòng khám chấn thương. Lý do người này đòi tháo khớp vì “tay đánh vợ”. Các bác sĩ tư vấn rất nhiều, không đồng ý tháo khớp ngón tay vì không bị bệnh hay chấn thương gì.

Nam thanh niên mang dao phay vào bệnh viện đòi tháo đốt ngón tay

Clip thanh niên mang dao phay vào bệnh viện

Sau đó, thanh niên này ra về, mọi người nghĩ anh đã xuôi xuôi. Tuy nhiên, lúc sau người này quay lại với một con dao phay mới, đi khắp bệnh viện tìm bác sĩ đã tư vấn cho mình; không tìm được nên đã quay lại khoa Cấp cứu.

Bác sĩ Lê Duy Đạo, khoa Cấp cứu kể lại, người này cầm dao dọa “Không tháo đốt ngón tay, tao chém chết chúng mày”. Thậm chí sau đó, thanh niên này còn nói sẽ tự chặt đốt ngón tay của mình, để bác sĩ băng bó lại.

Người thanh niên này ở tại khoa khoảng một giờ khiến bệnh nhân và y bác sĩ hoảng loạn. Bảo vệ của Bệnh viện có vào nhưng không khống chế được. Khi lực lượng công an đến thì người thanh niên này ngồi gục đầu xuống, dao để chân. Một lúc sau người này tự bỏ đi.

“Rất may là đã không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần có biện pháp an ninh phù hợp để nhân viên y tế như chúng tôi an tâm làm việc”, bác sĩ Đạo nói.

Ông Nguyễn Huy Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết, có thể thanh niên trên có vấn đề về sức khoẻ tâm thần. Ngày hôm sau người này có quay lại khám, bác sĩ có đề nghị cho bệnh nhân sang khoa tâm thần khám nhưng bệnh nhân không đồng ý.

Nam Phương