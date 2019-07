Suýt mù sau hai năm bị chấn thương sọ não

Mắt trái của bệnh nhân 29 tuổi ở TP HCM sưng lồi, nhìn mờ, bác sĩ can thiệp bít đường dò mạch máu não.

Nam bệnh nhân khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn hơn hai tuần trước trong tình trạng đau đầu, mắt trái lồi ra, thị lực kém, có dấu hiệu cương tụ, đỏ. Hai năm trước anh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, sau đó vài tháng mắt bắt đầu nhìn mờ dần.

Bác sĩ làm các cận lâm sàng, phát hiện đường rò từ động mạch màng não giữa vào tĩnh mạch mắt trái dẫn đến các biến chứng. Tổn thương này là hậu quả của chấn thương sọ não trước đây, các mạch máu vùng này bị tổn thương gây vỡ và tạo các đường rò.

Các bác sĩ nhận định nếu không điều trị bệnh nhân có thể hỏng mắt trái. Bệnh nhân được can thiệp bít đường rò mạch máu bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch dưới sự hướng dẫn của DSA, đưa các ống thông vào mạch máu não, áp sát vị trí dò và bít lỗ rò bằng loại keo đặc biệt. Sau can thiệp bệnh nhân hết cảm giác cương tụ mắt trái, lồi mắt giảm dần, thị lực phục hồi nguyên vẹn.

Bác sĩ Phan Quốc Dũng, Đơn vị can thiệp đột quỵ - mạch máu não, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bệnh nhân may mắn được phát hiện và điều trị kịp thời, cứu được mắt hoàn toàn. Nếu không có phương tiện hiện đại cũng như kinh nghiệm, bác sĩ dễ nhầm lẫn với các bệnh lý của mắt.

Bệnh nhân vừa tái khám sau 2 tuần can thiệp. Ảnh: Kiều Oanh.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo sau chấn thương đầu, phẫu thuật sọ não hoặc phụ nữ sau sinh... đột nhiên xuất hiện các triệu chứng đỏ mắt, lồi mắt, giảm thị lực, nhức đầu, có âm thổi trong tai... cần nghĩ tới khả năng bị dò động mạch cảnh xoang hang. Nên đến bệnh viện có hệ thống chụp cắt lớp CT, MRI để khám, phát hiện bệnh và điều trị bằng hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA.

Dò động mạch cảnh xoang hang là sự thông nối bất thường từ động mạch cảnh qua xoang tĩnh mạch hang, dẫn đến các biến chứng lồi mắt, giảm thị lực, tăng nhãn áp, liệt vận nhãn, ảnh hưởng tính mạng... Bệnh thường gặp sau chấn thương đầu do tai nạn giao thông, người có các yếu tố thuận lợi như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, bệnh tạo keo, một số ít khởi phát sau mang thai và sinh con...

Lê Phương