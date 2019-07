Sốt rét kháng đa thuốc lây lan ở Đông Nam Á

Chủng sốt rét kháng đa thuốc xuất hiện ở Việt Nam, Lào và đông bắc Thái Lan sau khi hoành hành tại Campuchia.

Báo cáo ngày 22/7 trên The Lancet Infectious Diseases, nhóm nhà khoa học đa quốc gia cho biết chủng sốt rét KEL1/PLA1 đã tiến hóa, xuất hiện đột biến để kháng dihydroartemisinin và piperaquine, tổ hợp thuốc ưu tiên điều trị sốt rét ở châu Á. Chủng sốt rét KEL1/PLA1 hoành hành ở Campuchia từ năm 2007 đến 2013, nay đã lan sang các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Lào và đông bắc Thái Lan.

"Chúng tôi phát hiện chủng sốt rét này lây lan mạnh mẽ, thay thế ký sinh trùng sốt rét địa phương và trở thành chủng chính ở Việt Nam, Lào và đông bắc Thái Lan", ông Roberto Amato, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.

Ảnh: BBC.

Sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, lan truyền qua vết cắn của muỗi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính năm 2017, thế giới có 220 triệu người bị sốt rét, trong đó 400.000 người tử vong. Hầu hết các trường hợp chết do sốt rét là trẻ nhỏ vùng châu Phi hạ Sahara.

Sốt rét có thể dễ dàng được điều trị nếu phát hiện sớm. Tại nhiều khu vực ở châu Á, suốt 10 năm qua, thuốc điều trị ưu tiên sốt rét là dihydroartemisinin kết hợp piperaquine (DHA-PPQ). Các tác giả cho biết trước mắt, các loại thuốc khác có thể có hiệu quả đối với chủng sốt rét KEL1/PLA1 nhưng tình hình rất nghiêm trọng, đòi hỏi hành động khẩn cấp.

Minh Nguyên (Theo Reuters)