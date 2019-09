Sỏi mật gây viêm tụy cấp

TP HCMBệnh nhân Phan Thúc Huân 76 tuổi, cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng trướng bụng, đau bụng thượng vị.

Ông Huân tái phát viêm tụy cấp 3 lần trong một năm, bác sĩ nghi ngờ do sỏi mật. Kết quả xét nghiệm, chụp CT phát hiện bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật do sỏi kẹt nhú, có 3-4 viên sỏi đường kính khoảng 3 mm tạo thành một khối to khoảng 12 mm.

Bác sĩ Nguyễn Thế Toàn, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Nhân dân 115, nhận định bệnh nhân cao tuổi và có nhiều bệnh lý nội khoa, nếu mổ mở có thể sẽ không qua khỏi. Bác sĩ quyết định nội soi mật tụy ngược dòng ERCP để giải quyết phần sỏi kẹt kịp thời.

Bác sĩ dùng một ống nội soi nhỏ mềm đầu có gắn camera, luồn qua miệng bệnh nhân đi xuống thực quản, dạ dày, tá tràng và mổ khoảng một cm ở phần nhú để lấy hết sỏi. Sau thủ thuật, bệnh nhân phục hồi và xuất viện ngày 11/9.

Bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe, ngày 10/9. Ảnh: Cẩm Anh.

"Phương pháp nội soi gắp sỏi mật ngược dòng ERCP điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý đường mật mà trước đây phải mổ hở hoặc không thể mổ. Người bệnh không phải trải qua ca phẫu thuật lớn, tiết kiệm chi phí và hồi phục nhanh hơn", bác sĩ Toàn nói.

ERCP được chỉ định điều trị nhiều bệnh lý khác như ung thư đường mật, ung thư tụy, tắc nghẽn đường mật chưa xác định nguyên nhân, bệnh nhân lớn tuổi và có nhiều bệnh lý nội khoa phức tạp. Ngoài ra còn áp dụng cho các trường hợp giun chui ống mật, viêm tụy cấp do sỏi mật, nhiễm trùng đường mật, u bóng vater, chít hẹp cơ vòng Oddi và các biến chứng sau phẫu thuật bệnh lý đường mật.

Bác sĩ Toàn khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Trường hợp phát hiện có sỏi đường mật thì nên tái khám 6 tháng một lần, khi có biến chứng cần đến ngay các cơ sở y tế có kỹ thuật nội soi để chữa trị.

