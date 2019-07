Sản phụ ở miền Tây giảm tiểu cầu nguy kịch được cứu sống

Thai phụ 21 tuổi chuyển dạ sinh khó, giảm tiểu cầu đe dọa tính mạng mẹ và con, được các bác sĩ bệnh viện Cần Thơ mổ cấp cứu.

Mẹ con sản phụ A Si Sảh được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Phong

Tối 28/7, sản phụ A Si Sảh, dân tộc Chăm, mang thai 38 tuần, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng nhiều, chuyển dạ sinh khó, xuất huyết dưới da nhiều ở chân; tiểu cầu 4900/mm3 nghi do miễn dịch.

Bác sĩ xác định sản phụ nguy cơ cao bị xuất huyết khi sinh, đe dọa tính mạng mẹ và con. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và truyền 5 đơn vị tiểu cầu, 2 đơn vị hồng cầu với mục tiêu đưa ngưỡng tiểu cẩu an toàn cho phép phẫu thuật bệnh nhân.

Sáng hôm sau, xét nghiệm số lượng tiểu cầu cho phép phẩu thuật an toàn, bác sĩ hội chẩn gồm các chuyên khoa: sản, gây mê hồi sức, huyết học lâm sàng, xét nghiệm huyết học... quyết định mổ lấy thai cấp cứu.

Sau 20 phút phẫu thuật, một bé gái chào đời nặng 2,9 kg, khỏe mạnh. Hiện sức khỏe sản phụ ổn định, xét nghiệm huyết học cho thấy số lượng tiểu cẩu hồi phục tốt; đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Cửu Long