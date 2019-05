Phương pháp làm đẹp 'ma cà rồng' khiến khách hàng nhiễm HIV

Giới chức Mỹ xác nhận hai trường hợp nhiễm virus HIV do dưỡng da bằng máu hay còn gọi là phương pháp ma cà rồng.

Ngày 30/4, Sở Y tế bang New Mexico công bố kết quả xét nghiệm cho thấy hai khách hàng của trung tâm làm đẹp VIP tại Albuquerque dương tính với virus HIV. Năm ngoái, hai người này đều sử dụng dịch vụ làm đẹp da bằng thành phần trong máu.

Một khách hàng sử dụng phương pháp ma cà rồng. Ảnh: CNN.

Phương pháp ma cà rồng lấy huyết tương giàu dinh dưỡng từ máu tiêm vào mặt với mục đích cải thiện làn da. Khách hàng dùng chính máu của mình.

Nếu được tiến hành một cách cẩn thận, khách hàng được đảm bảo sức khỏe mà vẫn nhận thấy làn da thay đổi tích cực. Tuy nhiên, nếu mũi kim hay bất cứ thiết bị nào không được khử trùng đúng cách hoặc cơ sở thẩm mỹ dùng máu của người khác, khách hàng dễ bị nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh lây qua đường máu.

Tháng 9/2018, trung tâm làm đẹp VIP đã bị buộc đóng cửa sau khi giới chức bang New Mexico phát hiện cơ sở này thực hiện các phương pháp làm đẹp không an toàn, có thể làm lây các bệnh lây truyền qua đường máu cho khách hàng. Hiện các nhà điều tra tiếp tục xét nghiệm miễn phí HIV, viêm gan B và viêm gan C cho mọi khách hàng đã đến VIP thực hiện các phương pháp làm đẹp sử dụng kim tiêm từ tháng 5 đến tháng 9/2018.

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng dịch vụ ma cà rồng phải chắc chắn nhìn thấy nhân viên thẩm mỹ sử dụng kim mới khi lấy máu và lăn lên mặt.

Minh Nguyên (Theo CNN)