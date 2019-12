Nút động mạch gan chặn khối u ung thư vỡ

Hà NộiBệnh nhân 59 tuổi bị chảy máu cấp trong bụng do vỡ u gan, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cứu bằng cách nút tắc động mạch gan.

Khối u ung thư của bệnh nhân đường kính 6 cm, lồi khỏi mặt dưới gan trái, đã được nút mạch hóa chất cách đây 3 tháng. Tuần trước, bệnh nhân vào Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, hoa mắt chóng mặt, da nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Bác sĩ siêu âm phát hiện có nhiều máu trong ổ bụng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u gan đã vỡ, đang chảy máu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do u gan vỡ, nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hướng, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh quyết định thực hiện kỹ thuật nút tắc động mạch gan trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để cầm máu. "Nếu không được xử trí ngay, bệnh nhân sẽ bị mất máu ồ ạt trong ổ bụng dẫn đến tử vong chỉ trong thời gian ngắn", bác sĩ Hướng nói.

Hình ảnh động mạch gan trái và phải bệnh nhân chảy máu. Ảnh: Vũ Hương.

Theo bác sĩ Hướng, nút mạch gan là chỉ định hàng đầu xử trí trong trường hợp này để cứu sống bệnh nhân. Kỹ thuật can thiệp nút mạch sẽ bít tắc được mạch máu bị vỡ (nguyên nhân chảy máu), giúp bệnh nhân cầm máu tức thì. Hơn nữa, vị trí luồn thiết bị can thiệp kích thước nhỏ như vết tiêm truyền mạch máu, ít gây đau đớn, không để lại sẹo và thời gian hồi phục sức khỏe sau thủ thuật của bệnh nhân nhanh, ít tai biến so với các phương pháp điều trị khác.

Sau khi nút tắc động mạch mạch gan, huyết động của bệnh nhân ổn định ngay. Huyết áp tăng lên, mạch đo được. Theo dõi sau một tuần, mạch và huyết áp đều ổn định, chụp cắt lớp vi tính kiểm tra lại thấy động mạch gan trái và phải tắc hoàn toàn, khối u không còn tăng sinh mạch, không còn dấu hiệu chảy máu ra ngoài khối u, lượng máu tụ trong ổ bụng đã giảm 50%.

Chụp và nút động mạch dưới máy chụp mạch số hóa xóa nền là kỹ thuật hiện đại trong điều trị bệnh lý khối u khi không có chỉ định can thiệp bằng phẫu thuật hoặc tiến hành trước phẫu thuật để tạo thuận lợi tránh các biến chứng chảy máu trong cuộc mổ cho bệnh nhân, mang lại nhiều cơ hội cứu sống người bệnh ung thư, nhất là ung thư gan.

Đây là kỹ thuật nút mạch cấp cứu tương đối phức tạp, đòi hỏi bác sĩ điện quang can thiệp phải có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu, bài bản, trang thiết bị - vật tư y tế hiện đại đầy đủ và đồng bộ sẽ giúp bệnh nhân tránh được ca đại phẫu với thời gian nằm viện điều trị dài ngày, nguy cơ tử vong do mất máu và các biến chứng hậu phẫu.

Trước đây, để điều trị u gan vỡ chảy máu cấp ổ bụng, bệnh nhân phải trải qua cuộc đại phẫu nặng nề, mất máu, vết mổ hở gây đau đớn, thời gian nằm viện kéo dài, tai biến trong ca mổ cũng như hậu phẫu phức tạp.

Kỹ thuật điện quang can thiệp áp dụng cho rất nhiều bệnh lý như u gan, u xơ tử cung, u máu hàm mặt, u máu phần mềm, can thiệp tiết niệu và đường mật...

Lê Nga