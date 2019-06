Nuôi thành công bé sinh non nặng 800 gam

Tháng 7/2018, bác sĩ Cam Ngọc Phượng sang Australia, chứng kiến quy trình chăm sóc trẻ sinh non khá nhẹ nhàng nhờ trẻ được can thiệp trong 60 phút đầu đời. Kết hợp các tài liệu trên thế giới, bác sĩ Phượng cùng đồng nghiệp lập phác đồ "giờ vàng", triển khai tại Bệnh viện Hạnh Phúc từ tháng 1/2019, áp dụng trên 32 trường hợp trẻ sinh non dưới 32 tuần cho kết quả rất tốt.