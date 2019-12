Nụ cười của thiếu niên ung thư

AnhChỉ còn sống được vài tháng do ung thư hiếm gặp, Joseph Lunn 17 tuổi, lại là người an ủi, động viên người thân lạc quan.

Joseph tới bệnh viện khám cách đây 8 tháng, nghi ngờ đau ruột thừa, kết quả mắc bệnh sarcoma mô mềm giai đoạn cuối. Đây là một loại ung thư bắt đầu ở các mô mềm của cơ thể, hiếm gặp, chưa có cách điều trị.

Trải qua 7 lần làm hóa trị, cuộc sống của Joseph vẫn diễn ra vui vẻ như bình thường: tới trường, chơi bóng chày, đăng ký thi đại học để theo đuổi ngành tâm lý học thể dục thể thao yêu thích.

Joseph luôn lạc quan trên giường bệnh, dù chỉ còn vài tháng để sống. Ảnh: Go Fund Me

Giáng sinh năm nay Joseph đón lễ cùng gia đình trong bệnh viện Basingstoke and North Hampshire, vì đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật cắt khối u. Bác sĩ cho biết Joseph chỉ còn sống thêm được vài tháng.

"Bệnh tình là vậy, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Joseph", ông Dave, cha của Joseph xúc động.

Ông tự hào cho biết sự lạc quan của Joseph tiếp thêm năng lượng tích cực cho vợ chồng ông và cả con gái út. Ở độ tuổi mà cánh cửa tương lai đang mở rộng phía trước, căn bệnh khiến cuộc sống của Joseph thay đổi hoàn toàn. Cậu vẫn nở nụ cười, luôn nghĩ cho người khác.

Lần duy nhất Joseph hoảng loạn là khi không biết phải nói như thế nào với cô em gái 12 tuổi Amelia về bệnh tình của mình. "Hôm đó, Joseph rủ em ăn tối, xem phim, rồi an ủi, động viên em trong khi chính mình mới là người mắc bệnh", Dave nói. "Joseph là một cậu con trai tuyệt vời, là nguồn cảm hứng cho những người đồng trang lứa".

"Nếu bố trong hoàn cảnh của con, chưa chắc bố có thể mạnh mẽ, lạc quan như con bây giờ", Dave nhớ lại lời mình từng nói với con trai.

Vì mới mổ, Joseph chưa thể ăn những món Giáng sinh truyền thống, được bố mẹ hứa sẽ bù lại khi sức khỏe ổn định hơn. "Tôi đang rất mong chờ được về nhà đón năm mới, dành thời gian bên gia đình", Joseph nói.

