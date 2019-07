Những người đột nhiên tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê

Ngày 16/8/2009, Jarrett Carland 17 tuổi và bạn thân nhất của mình bị tai nạn xe hơi. Bạn Carland qua đời còn anh rơi vào trạng thái thực vật.

Dù cơ may là rất nhỏ, gia đình vẫn kiên trì trị liệu cho Carland, cho anh nghe nhạc của huyền thoại nhạc đồng quê Charlie Daniels, đặc biệt là bài hát cổ điển sôi động “The Devil Went Down to Georgia”.

Bốn tháng trôi qua, bài hát đặc biệt trên đã phát huy tác dụng, đưa Carland ra khỏi cơn hôn mê.