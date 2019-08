Nhiễm trùng da do phun xăm chân mày thất bại

Amanda Coats, 43 tuổi, Australia, bị bong tróc, sưng tấy vùng da quanh chân mày sau khi xăm bằng thủ thuật Microblading.

Microblading là kỹ thuật sử dụng loại bút chứa từ 12 đến 15 ngòi kim để đưa chất nhuộm màu vào da. Kỹ thuật này giúp tạo hình cho từng sợi lông, khiến chân mày trông thật hơn rất nhiều, mang lại vẻ ngoài rất tự nhiên và mô phỏng tốt hơn hình ảnh chân mày thật so với các phương pháp khác.

Sau một ngày phun xăm chân mày tại một phòng khám, Amanda thấy vùng da gần lông mày bị bong tróc, đỏ, sưng tấy và rất đau. "Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang dần dần ăn mất da của mình", Amanda chia sẻ.

Cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết Amanda bị nhiễm trùng do phun xăm không an toàn. Việc phun xăm chân mày có thể gây viêm nhiễm nghiêm trọng nếu thực hiện ở những cơ sở không uy tín hoặc nhân viên thiếu trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, Amanda cũng bị dị ứng với thuốc nhuộm trong quá trình phun thêu.

Cô đã tốn hơn 1100 USD (khoảng 25 triệu đồng) cho lần phun xăm thất bại này.

Phun xăm chân mày thẫm mỹ.

Ttường hợp của Amanda đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, như một ví dụ cho các phương pháp thẩm mỹ không an toàn. Trong chương trình "The Doctors", các chuyên gia cho biết bất kỳ thủ thuật hay ca phẫu thuật nào tác động lên da đều có nguy cơ gây nhiễm trùng. Họ khuyên mọi người nên cẩn trọng khi là thủ thuật thẩm mỹ ở những cơ sở y tế chưa được cấp bằng hành nghề, cũng như chú ý tới vấn đề vệ sinh để đảm bảo an toàn.

Lê Hằng (Theo Theepochtimes)