Nhau thai có khả năng tái tạo tim

Các tế bào Cdx2 dường như không có giá trị này lại trở thành chất vô cùng tiềm năng để đưa vào quá trình chữa trị tim trong tương lai. Đây là một quần thể tế bào gốc có sức mạnh siêu tích điện. Chúng có khả năng nhắm vào vị trí đang bị chấn thương do nhồi máu cơ tim và sửa chữa những vùng tổn thương này, đưa tim trở lại hoạt động bình thường như trước.

Ảnh: Science Daily.

Để nghiên cứu đặc tính tái tạo của tế bào Cdx2, các nhà nghiên cứu từ The Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Mỹ) đã gây ra các cơn đau tim ở ba nhóm chuột đực. Một nhóm được điều trị bằng Cdx2 có nguồn gốc từ nhau thai, nhóm thứ hai điều trị bằng tế bào gốc placenta, nhóm còn lại được kiểm soát bằng nước muối. Các tác giả phát hiện mọi con chuột trong nhóm một đều có sự cải thiện tim đáng kể. Sau ba tháng, các tế bào gốc đã di chuyển trực tiếp đến chấn thương cũ để tái tạo, hình thành các mạch máu và tế bào mới để tiếp tục quá trình sống. Đối với hai nhóm còn lại, chuột không có biểu hiện khả quan.

Ngoài ra, tế bào Cdx2 chứa protein của tế bào phôi gốc làm tăng khả năng di chuyển trực tiếp đến vị trí bị tổn thương. Hệ thống miễn dịch đã không từ chối sự xuất hiện của các tế bào này và cho chúng tiếp tục quá trình chữa lành tim.

Đây là những kết luận vô cùng quan trọng cho sự phát triển của tế bào gốc. Các nhà nghiên cứu hy vọng và đang cố gắng tìm kiếm một phương pháp điều trị dựa trên tế bào này trong tương lai ở trên cơ thể người. Tuy nhiên, hiện nay việc dùng phôi vấp phải nhiều vấn đề đạo đức.

Đăng Như (Theo Science Daily)