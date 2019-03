Người phụ nữ quên hết ký ức 40 năm sau cơn đau đầu

Tỉnh dậy sau cơn đau đầu, Kim Denicola nghĩ mình đang ở năm 1980.

Người đàn ông mắc kẹt trong dòng thời gian

Hãy tưởng tượng một ngày bạn thức dậy và không nhận ra chồng mình. Đây là điều đã xảy ra với Kim Denicola 56 tuổi (Mỹ).

Vào một ngày tháng 10/2018, Kim bị đau đầu dữ dội và ngất đi trong bãi đậu xe của nhà thờ. Tỉnh dậy tại Trung tâm Y tế Our Lady of the Lake Regional ở Baton Rouge, bà mất hết ký ức của 40 năm về trước.

"Bác có biết năm nay là năm bao nhiêu không?", y tá hỏi.

"Năm 1980", Kim đáp.

Kim Denicola bên chồng. Ảnh: Inside Edition.

Chia sẻ với Inside Edition, Kim nhớ rõ mình đã kết hôn. Thế nhưng bà không thể nhận ra con cháu. Đến chồng là David Denicola cũng trở thành người xa lạ.

"Nhìn tôi, ông ấy đã bật khóc. Tôi nghĩ: 'Ôi trời, có gì đó không đúng'", Kim kể.

Không chỉ người nhà, Kim thậm chí quên mất chính mình. Lúc tỉnh lại, bà nghĩ bản thân chỉ mới sang tuổi 18.

Ông David hy vọng rằng những bức ảnh cũ có thể gợi lại trí nhớ cho vợ mình, song vô ích. Các bác sĩ nhận định Kim mắc hội chứng mất trí nhớ tạm thời nhưng chưa rõ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này.

Kim đang khám phá lại những thay đổi của thế giới suốt bốn thập kỷ qua. Bà được cháu trai dạy sử dụng máy tính và rất hào hứng khi tiếp xúc với điện thoại di động.

Biết rằng trí nhớ của mình có thể mất đi vĩnh viễn, Kim vẫn lạc quan, giữ thái độ sống tích cực. "Nếu trí nhớ không quay lại, tôi có thể tạo nên ký ức mới", bà nói.

Phương Dung