Người đàn ông mắc bệnh não hiếm gặp do ăn nội tạng sóc

Theo Fox News, ca bệnh xảy ra từ năm 2015 nhưng đến tháng 10 năm nay mới được công bố. Khi ấy người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Rochester, New York, sau khi bị suy giảm khả năng tư duy, mất liên hệ với thực tế và không thể tự đi lại. Kết quả MRI cho thấy não của bệnh nhân giống với người mắc chứng Creutzfeldt-Jakob biến thể (vCJD).

Theo Live Science, vCJD là một dạng bệnh Creutzfeldt-Jakob, một rối loạn thần kinh tiến triển. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm và thường dẫn đến tử vong trong vòng một năm từ ngày phát hiện.

Bệnh Creutzfeldt-Jakob do các protein biến đổi là prion. Có ba dạng Creutzfeldt-Jakob. Một do di truyền, một dạng do tiếp xúc với mô não hoặc hệ thần kinh nhiễm bệnh (bao gồm vCJD), một dạng ngẫu nhiên không có nguyên nhân di truyền hay môi trường.

Trong ba dạng Creutzfeldt-Jakob, dạng ngẫu nhiên là phổ biến nhất, chiếm 85% bệnh nhân.

Bệnh vCJD nói riêng và Creutzfeldt-Jakob nói chung rất hiếm gặp với tỷ lệ một trên một triệu người. Hiện y văn thế giới chỉ ghi nhận vài trăm ca vCJD, hầu hết liên quan đến việc ăn thịt bò nhiễm bệnh tại Anh vào những năm 1980 và 1990. Ở bò, vCJD còn được gọi là bệnh bò điên.

Trong trường hợp người đàn ông 61 tuổi, bác sĩ Tara Chen, người báo cáo cho biết nguyên nhân dẫn đến vCJD không phải thịt bò. Gia đình bệnh nhân tiết lộ ông rất thích đi săn và nhiều lần não sóc.

Ảnh: iStock.

Sau khi được chẩn đoán, bệnh nhân trên đã qua đời. Bệnh Creutzfeldt-Jakob chỉ có thể được xác nhận bằng cả xét nghiệm mô não lẫn khám nghiệm tử thi. Do đó bác sĩ Chen cùng đồng nghiệp đang tiếp cận hồ sơ y tế để xem kết quả khám tử thi bệnh nhân có chỉ ra do bệnh Creutzfeldt-Jakob hay không.

Hiện chưa có phương pháp điều trị bệnh Creutzfeldt-Jakob. Chẩn đoán sớm vẫn rất quan trọng bởi thiết bị y tế sử dụng cho bệnh nhân Creutzfeldt-Jakob dễ dính prion, nếu không được vệ sinh cẩn thận sẽ truyền sang người khác.

Ngoài bệnh nhân này, Bệnh viện Rochester còn ghi nhận thêm bốn ca nghi ngờ mắc Creutzfeldt-Jakob, từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018. Tỷ lệ này được cho là quá cao so với dân số một triệu người của vùng Rochester.

Minh Nguyên