Người đàn ông làm bệnh sởi phát tán tại Mỹ

Dịch sởi tại Michigan bắt nguồn từ một người đàn ông gốc Do Thái sau khi anh này lây bệnh cho 39 người.

Số người mắc sởi tăng 4 lần trên toàn thế giới

Tháng 3, một người đàn ông gốc Do Thái lái xe đến từ Brooklyn, New York đến Detroit, bang Michigan (Mỹ). Anh này làm công tác gây quỹ cho cộng đồng Do Thái, từng có thời gian ở Israel và chưa từng tiêm vắcxin sởi.

Trên đường đi, người đàn ông cảm thấy không khỏe. Tới Detroit, anh tìm gặp bác sĩ nhưng bị chẩn đoán nhầm là viêm phế quản do bác sĩ này chưa bao giờ gặp bệnh nhân sởi.

Từ ngày 13/3, thời điểm người đàn ông đến Detroit, giới chức bang Michigan đã ghi nhận 39 trường hợp mắc sởi. "Mỗi ca bệnh đều liên quan tới người đàn ông từ Brooklyn", Leigh-Anne Stafford, nhân viên y tế quận Oakland, ngoại ô Detroit cho biết.

Michigan là tiểu bang thứ năm có dịch sởi ở Mỹ sau New York, New Jersey, California và Washington. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch sởi đang bùng lên khắp toàn cầu. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2019, số ca sởi trên thế giới đã tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khả năng lây lan của virus sởi vô cùng mạnh mẽ. Nếu bước vào căn phòng bệnh nhân sởi từng ở trước đó hai tiếng, người không tiêm vắcxin có 90% nguy cơ nhiễm bệnh. Con người có thể phát tán sởi trong khoảng từ 4 ngày trước đến 4 ngày sau khi phát ban.

Hiện nay, tiêm vắcxin là cách phòng tránh sởi tốt nhất. Đầu tháng 4, chính quyền bang New York đưa ra mức phạt 1.000 USD đối với người không tiêm phòng sởi cho con em và quyết định đóng cửa một trường mẫu giáo vì không hợp tác tham gia tiêm vắcxin.

Phương Dung (Theo Telegraph)