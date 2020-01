Người đàn ông 2 lần mổ tim

TP HCMAnh Hòa 44 tuổi, từng mổ xương ức thay van tim cách đây 15 năm, hiện hở van hai lá nên nhiều bác sĩ ngần ngại.

Anh Hòa được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thay van động mạch chủ 15 năm trước với vết mổ dài hơn 20 cm giữa ngực. Gần đây anh đau tức ngực, mệt nhiều, ho ra máu. Bác sĩ một bệnh viện TP HCM chẩn đoán hở van hai lá. Lo ngại nếu phẫu thuật sẽ đối diện nhiều nguy cơ nên bệnh viện mời bác sĩ từ Chợ Rẫy sang hội chẩn.

Bác sĩ Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định nhận bệnh nhân về điều trị. Van động mạch chủ đã thay trước đây vẫn hoạt động tốt. Lần này bệnh nhân hở van hai lá nên cần tiếp tục mổ thay.

Các bác sĩ tích cực điều trị tình trạng ho ra máu, xác định nguyên nhân do tim hay phổi. May mắn bệnh nhân không có vi trùng lao phổi. Thủ phạm gây ho ra máu là tình trạng tăng áp phổi do bệnh tim. Sau khi điều trị ổn định, bệnh nhân được tiến hành mổ cách đây 5 tuần.

"Bệnh nhân từng mổ đường giữa xương ức, lần này nếu vẫn tiếp cận bằng cách cưa xương ức có khả năng làm rách tim, vỡ tim rất nguy hiểm", bác sĩ An nói. Ê kíp quyết định phẫu thuật xâm lấn tối thiểu có nội soi hỗ trợ, với đường mổ ngắn bên ngực phải.

Anh Hoà hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: Lê Phương.

Theo bác sĩ An, việc mổ ít xâm lấn bên ngực phải được áp dụng thường quy tại viện từ năm 2015. Đây là lần đầu áp dụng phương pháp này trên bệnh nhân từng có vết mổ cũ giữa xương ức. Mổ ít xâm lấn với đường mổ 5-6 cm bên ngực phải giúp bệnh nhân không phải cưa xương ức giữa ngực dài khoảng 20 cm, ít mất máu, hồi phục rất nhanh thay vì chờ hai tháng để lành thương.

Do bệnh nhân từng có phẫu thuật cưa xương ức, tình trạng dính vết mổ nghiêm trọng nên kíp mổ phải từng bước gỡ dính dưới sự hỗ trợ của nội soi. Phẫu trường mổ hẹp hơn so với mổ vùng xương ức nên các bác sĩ phải thao tác cẩn trọng, tỉ mỉ hơn.

Cuộc mổ thành công sau 6 giờ, giúp bệnh nhân hiện khoẻ mạnh, hồi phục trở về cuộc sống. "So với lần trước, lần này tôi hồi phục nhanh hơn, chỉ chưa tới 20 ngày là đi đứng khỏe, không còn ho mệt", anh Hòa nói.

Bác sĩ An nhận định, thành công này mở ra hy vọng cho những bệnh nhân từng mổ tim đường giữa xương ức, khi cần vẫn có thể tiếp tục phẫu thuật bằng đường mổ ngực phải. Ngày 30/12, bệnh viện áp dụng kỹ thuật này cho trường hợp thứ hai là người phụ nữ 59 tuổi. 12 năm trước bệnh nhân từng phẫu thuật thay van 2 lá, thay van động mạch chủ, nay tiếp tục mổ thay van 3 lá.

Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân từng mổ tim nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn, tuân thủ chỉ định dùng thuốc của bác sĩ, đi khám sớm khi có các bất thường để được giải quyết kịp thời.

Lê Phương