Người Anh say bia rượu nhiều nhất thế giới

Báo cáo của nhóm Khảo sát Chất kích thích Toàn cầu công bố ngày 16/5 cho thấy năm 2018 mỗi người Anh say bia rượu trung bình 51 lần.

Nhóm Khảo sát Chất kích thích Toàn cầu nghiên cứu số lần say bia rượu của người dân thế giới trong năm 2018, dựa trên dữ liệu gần 124.000 tình nguyện viên từ hơn 30 quốc gia.

Kết quả cho thấy trung bình năm 2018, mỗi người dân thế giới say bia rượu 33 lần. Người Anh say nhiều nhất với 51 lần, kế đó là người Mỹ (50 lần), người Canada (48 lần), người Australia (47 lần). Người dân Chile say ít nhất, trung bình 16 lần trong suốt 12 tháng.

Việt Nam không nằm trong số các quốc gia được khảo sát.

Một phụ nữ say rượu trên đường phố Bristol (Anh). Ảnh: kxly.

Adam Winstock, bác sĩ tâm thần chuyên về chứng nghiện kiêm nhà sáng lập Khảo sát Chất kích thích cho biết người Anh uống bia rượu quá nhiều và uống thường xuyên. Ông khuyến cáo không chỉ người Anh mà bất cứ ai uống bia rượu đều nên cân nhắc giảm lượng tiêu thụ để bảo vệ sức khỏe.

"Tỷ lệ tử vong do bệnh gan và ung thư liên quan đến bia rượu đang có xu hướng tăng, bên cạnh béo phì và sức khỏe tâm trí kém", ông Winstock cảnh báo. "Uống bia rượu nhiều sẽ khiến các vấn đề này trầm trọng hơn. Ngược lại, uống ít đi giúp cải thiện chúng".

Cũng trong tháng 5, nghiên cứu trên The Lancet cho thấy từ năm 1990 đến 2017, lượng tiêu thụ bia rượu trên đầu người của thế giới tăng 0,7 lít thành 6,5 lít. Dự kiến đến năm 2030, con số này sẽ lên tới 7,6 lít.

Theo nghiên cứu này, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng tiêu thụ rượu bia lớn, gần 90% trong vòng 7 năm kể từ năm 2010. Năm 2017, bình quân mỗi người Việt uống gần 9 lít rượu bia.

Trong một báo cáo công bố năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đánh giá mức tiêu thụ rượu, bia của người Việt là cao so với các quốc gia khác trong khu vực. Ước tính, trung bình mỗi người Việt trên 15 tuổi tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất trong một năm, nhiều hơn người Trung Quốc và gấp 4 lần người Singapore.

Minh Nguyên (Theo CNN)