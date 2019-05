Mổ khẩn cứu người phụ nữ bị áp xe gan

Bác sĩ ở Bình Dương phát hiện người bệnh có ổ áp xe gan rất lớn và viêm túi mật do sỏi, phải phẫu thuật gấp.

Nữ bệnh nhân 45 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 (Bình Dương) vài ngày trước trong tình trạng sốt, đau vùng hạ sườn phải. Chị bị đau đã nhiều ngày, uống thuốc vẫn không đỡ.

Bác sĩ phát hiện người bệnh có ổ áp xe gan phải rất lớn và viêm túi mật cấp do sỏi bùn hơn 19 mm, cần phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ phẫu thuật Phạm Tuấn Thanh cho biết kíp mổ đã kịp thời nội soi cắt túi mật viêm do sỏi, phá ổ áp xe gan để dẫn lưu mủ trên 300 ml. Sau phẫu thuật bệnh nhân dần ổn định, bớt đau, hết sốt.

Áp xe gan là sự hình thành ổ mủ trong tổ chức gan, nguyên nhân thường gặp do ký sinh trùng amip, sán lá gan hoặc do nhiễm trùng. Ổ mủ có thể to hoặc nhỏ, đơn độc hay nhiều ổ khác nhau. Áp xe gan là bệnh nguy hiểm vì có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Sỏi bùn túi mật thường diễn biến âm thầm, không biểu hiện rõ ràng. Số còn lại có thể gặp các triệu chứng đau bụng, sốt, đầy trướng hơi, chậm tiêu, khó tiêu, buồn nôn. Đó cũng là lúc sỏi bùn túi mật trở nên nguy hiểm với nhiều biến chứng khó lường như gây ứ tắc dịch mật, viêm túi mật gây hoại tử túi mật, dịch mật trào vào ổ bụng gây viêm phúc mạc, viêm tụy cấp...

Bác sĩ khuyến cáo mọi người ăn uống vệ sinh, tránh các bệnh do nhiễm ký sinh trùng như lỵ amip, giun, sán. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm các bệnh về gan mật để tránh diễn tiến nguy hiểm.

Lê Phương