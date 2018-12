Lưu ý khi xịt và rửa mũi trị viêm xoang

Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang bị viêm, tổn thương, không thể hoạt động bình thường. Tổn thương lâu ngày dẫn đến ứ đọng các dịch nhầy. Chất dịch này bám vào thành và lập đầy hốc xoang, gây hẹp, tắc lỗ thông xoang, dẫn đến viêm nhiễm tạo mủ.

Tuy không nguy hiểm nhưng viêm xoang đem lại nhiều phiền toái cho người bệnh. Ở Việt Nam, do đặc điểm khí hậu, thời tiết cộng với tình trạng ô nhiễm không khí nên rất nhiều người mắc căn bệnh khó chịu này.

Để chữa trị, bên cạnh dùng thuốc hoặc áp dụng các biện pháp bảo vệ mũi như đeo khẩu trang y tế khi ra đường thì xịt mũi, rửa mũi là phương pháp hiện đại được nhiều người lựa chọn. Theo các bác sĩ chuyên khoa mũi xoang, cần lưu ý một số điểm khi dùng các sản phẩm xịt mũi, rửa mũi nhằm đạt kết quả trị viêm xoang tốt nhất.

Với dạng xịt: cẩn thận kẻo chọn nhầm thuốc xịt mũi dạng co mạch

Thuốc xịt mũi dạng co mạch tuy mang lại cảm giác dễ chịu nhanh chóng nhưng chỉ được dùng trong trường hợp viêm xoang cấp do siêu vi, tuyệt đối không sử dụng quá 7 ngày. Loại thuốc co mạch phải dùng theo lứa tuổi phù hợp.

Không được áp dụng thuốc xịt mũi dạng co mạch của người lớn cho trẻ em, vì thuốc có thể ảnh hưởng đến niêm mạc mũi của trẻ, mất chức năng bảo vệ sinh lý tự nhiên, dễ gây viêm mũi xoang sau này. Cần kiểm tra kỹ thành phần và hỏi ý kiến bác sĩ để chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng bệnh.

Với dạng rửa: không nên tự pha dung dịch và dùng xi lanh để rửa mũi

So với xịt mũi và nhỏ mũi với nước muối sinh lý thông thường, phương pháp rửa mũi mang lại hiệu quả cao hơn. Tại một số quốc gia phát triển như Nhật Bản, việc rửa mũi thông dụng đến mức được xem là thói quen vệ sinh hàng ngày. Biện pháp này dễ thực hiện, ít tốn kém, có thể tự làm tại nhà và bảo vệ mũi, phòng tránh hoặc điều trị viêm xoang.

Các bác sĩ chuyên khoa mũi xoang lưu ý: không nên tự pha dung dịch rửa mũi và dùng xi lanh để rửa mũi. Nguyên nhân là khi rửa mũi bằng xi lanh, áp suất không phù hợp của nước từ xi lanh bơm vào dễ dẫn đến viêm tai giữa hoặc phù nề niêm mạc mũi. Bên cạnh đó, tự pha dung dịch sẽ không đảm bảo vệ sinh. Nồng độ pH của nước sinh hoạt không phù hợp với sinh lý khoang mũi, dễ gây đau rát khi rửa.

Để đạt hiệu quả cao, cần sử dụng dung dịch chuyên biệt và bình chuyên dụng để rửa mũi.

Rửa mũi bằng bình chuyên dụng và dung dịch vệ sinh mũi có thể làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn bám sâu trong khoang mũi, giải quyết tình trạng viêm xoang kéo dài.

Tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể mua bộ sản phẩm vệ sinh mũi Rohto NoseWash được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm có kèm theo bình rửa mũi chuyên dụng nhỏ gọn, giúp việc rửa mũi dễ dàng hơn. Dung dịch này có thành phần chính là: muối biển Nhật Bản, Benzalkonium Chloride, các dưỡng chất kẽm và đồng… với độ pH phù hợp sinh lý khoang mũi, không đau rát khi rửa.

Rohto NoseWash có thể giúp phòng ngừa và hỗ trợ trị các bệnh về mũi như viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Đối với người đang gặp bệnh về mũi, có thể rửa mũi một đến hai lần ngày. Trường hợp mũi bình thường, bạn vẫn nên rửa mũi định kỳ hai đến ba lần mỗi tuần nhằm vệ sinh và phòng bệnh từ ban đầu.

Rohto NoseWash mang đến bộ ba tác động: rửa sạch sâu, kháng khuẩn, hỗ trợ trị các bệnh về mũi.



Thu Ngân