Lần đầu người mẹ ung thư gặp con trai sau 20 ngày sinh

Được bác sĩ nói đưa đi kiểm tra sức khỏe, chị Nguyễn Thị Liên vô cùng bất ngờ khi gặp con trai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Các bác sĩ ở Bệnh viện K Hà Nội, nơi sản phụ Liên nằm điều trị sau khi sinh, trước đó đã giấu chị mục đích thực sự của chuyến đi. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai mẹ con sau 20 ngày sinh, sáng 13/6, giáo sư Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội đã hội chẩn để đánh giá tình hình sức khỏe của bệnh nhân trước khi đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương gặp con.

Sức khỏe của chị Liên tiến triển tốt, ngồi dậy được, tỉnh táo và nói chuyện bình thường. Chiếc xe cấp cứu được bố trí dưới cổng viện, chồng chị - anh Đỗ Văn Hùng cùng một êkip bác sĩ giúp chị Liên di chuyển. Suốt quãng đường 10 km từ Bệnh viện K sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị Liên vẫn nghĩ mình đi kiểm tra sức khỏe. Mãi đến khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện phụ sản - nơi con trai bé bỏng của mình đã gần một tháng tuổi đang nằm, chị Liên nhận ra, đỏ cả mắt.

Chiếc xe lăn được di chuyển đến cửa Trung tâm sơ sinh, chị Liên rướn người nhìn vào trong. Hình ảnh người mẹ ngồi trên xe lăn với cái đầu trọc, mũi cắm ống thở oxy, đôi mắt ánh lên hy vọng, khiến nhiều người xúc động. Chị yếu ớt cố gắng đứng dậy, đôi tay run rẩy ôm con trai nhỏ trong lòng, miệng cười nhưng mắt đỏ hoe. Bé Bình An cựa người trong lòng mẹ, oe khóc.

Chị Liên ôm con vào lòng trong lần đầu gặp gỡ sau 20 ngày sinh. Ảnh: Hà Trần.

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, chưa có cuộc gặp gỡ nào tại bệnh viện mà xúc động như vậy. Sau ca mổ ngồi đầy khó khăn, vượt qua cơn mê man nguy hiểm, người mẹ ung thư cuối cùng đã được ôm con trai mình vào lòng.

Chị Liên mang thai đến tháng thứ 4 thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối, vẫn quyết tâm giữ lại thai nhi, chịu đau đớn và suy kiệt dần để bé chào đời an toàn. Chiều 22/5, bé trai Đỗ Bình An mới 31 tuần thai đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành ba bệnh viện K, Việt Đức và Phụ sản Trung ương. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Tên con được mẹ đặt với mong muốn con cả đời được bình an.

Sau sinh, chị chỉ tỉnh táo 2 ngày, uống được một chút sữa rồi rơi vào tình trạng khó thở, mê man, phải thở máy. Các bác sĩ bệnh viện K đã rất nỗ lực hồi sức, dùng các thuốc tốt nhất, với hy vọng sản phụ có thể tỉnh lại để chị có thể được gặp con một lần. Những lúc Liên hôn mê, diễn biến xấu, khoảng cách 10 cây số giữa Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương khiến điều ước được thăm con trở nên mong manh, các bác sĩ cũng không dám chắc chắc có thực hiện được ước nguyện đó.

Chị Liên cho bé Bình An ăn sữa. Ảnh: Hà Trần.

Sau bao nỗ lực, đến ngày 29/5, bệnh nhân đã tỉnh lại dù vẫn đang phải thở máy. Mỗi ngày, sức khỏe của chị tốt lên một chút, giao tiếp với mọi người bằng chữ viết. Để chuẩn bị cho ngày thăm con, ngoài chăm sóc, nâng đỡ thể trạng để bệnh nhân khỏe lên, các bác sĩ còn "kê đơn" liều thuốc tinh thần rất đặc biệt. Đó là những hình ảnh, clip ngắn của con trai chị được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chuyển sang.

Nhìn thấy hình ảnh, clip của cu cậu khi thì đang ngọ ngoậy, oe oe đòi ăn, lúc ngủ êm đềm như một thiên thần... người mẹ cười trong khi mắt ngân ngấn, là động lực rất lớn để chị khỏe lên mỗi ngày. Ngày 6/6, sau khi các bác sĩ hội chẩn và cân nhắc kỹ đã đưa ra quyết định truyền hóa chất kết hợp nhiều thuốc hỗ trợ để chị Liên cải thiện hơn nữa về sức khỏe.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai mẹ con chỉ diễn ra trong chốc lát. Tình trạng sức khỏe không cho phép hai mẹ con ở bên nhau lâu, bé Bình An cũng cần đưa vào lồng kính để đảm bảo sức khỏe. Trước khi quay trở về Bệnh viện K, mẹ Liên tự đứng dậy, lần đầu tự cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An. Bé cũng nắm chặt tay mẹ. Mẹ Liên vừa khóc vừa cười nói "Bình An nắm tay mẹ à". Trước khi rời đi, mẹ Liên dặn dò và hứa với con "Ở đây, bao giờ mẹ khỏe, mẹ sang".

Lê Nga