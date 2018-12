Kiểm nghiệm lại 30 tấn cá nục chứa chất phenol cực độc

Động thái trên được ngành y tế đưa ra trước thông tin gần 30 tấn cá nục đông lạnh tại Quảng Trị nhiễm chất cấm phenol với hàm lượng 0,037 mg/kg. Đây là kết quả xét nghiệm từ một trung tâm kiểm nghiệm tại Huế.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm cho biết cùng với việc gửi mẫu cá nục, Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Trị cũng phải gửi kèm cả quy trình xét nghiệm chi tiết các mẫu nói trên.

Lô cá nục nhiễm chất độc phenol tại Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Táo.

“Theo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thì việc xác định chính xác hàm lượng phenol rất khó, phải chưng cất lại nhiều lần. Vì thế, tôi cho rằng Quảng Trị đã hơi nóng vội khi công bố thông tin, thay vì đó cần kiểm nghiệm kỹ, làm đi làm lại thậm chí thực hiện kiểm nghiệm tại nhiều nơi để cho kết quả chính xác”, ông Phong nói.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo trong giai đoạn này phải xét nghiệm liên tục để phát hiện kim loại nặng, độc tố trong hải sản nếu có. Nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng, địa phương phải xử lý ngay.

Phenol là chất rắn tinh thể, không màu, có mùi đặc trưng, nóng chảy ở 43 độ C, tan vô hạn ở 66 độ C. Đây là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen. Hợp chất này ít tan trong nước lạnh, phenol rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da.

Theo các chuyên gia, phenol là chất độc, song ở hàm lượng 0,037 mg/kg là rất ít để có thể gây độc. Khi chế biến hay rã đông thực phẩm, hàm lượng phenol bị đào thải bớt, người tiêu dùng không nên quá lo lắng.

Phương Trang