Đó là cái tên như hứa hẹn một hạnh phúc ngọt ngào, một tương lai tươi sáng của một thi nữ vùng quê dệt lụa. Song có ai biết rằng đó là người phụ nữ với những câu chuyện buồn nặng trĩu và đẫm đầy nước mắt. Chị vốn quen với công việc đồng áng thường ngày, luôn lạc quan yêu đời yêu cuộc sống, luôn dành cho thi ca những vần thơ chân chất ngọt ngào chứa chan tình yêu quê hương của người con gái quê lụa.

Nguyễn Thị Xuân Hồng mắc bệnh ung thư cuối tháng 9 năm 2018.

Vào khoảng đầu tháng sáu năm nay, trong số rất nhiều những cuộc điện thoại gọi đến từ khắp nơi của những bệnh nhân và người thân của họ sau khi mọi người biết đến tôi qua một phóng sự mà đài truyền hình đã phát, tôi đặc biệt chú ý đến một cuộc gọi từ Quốc Oai, Hà Nội của một phụ nữ với giọng nói yếu khàn đặc và run rẩy đứt quãng: "Chú ơi! Chú cứu cháu với, cháu bị ung thư tuyến giáp mới mổ cuối tháng 11 năm ngoái ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Hiện do ảnh hưởng tác dụng phụ của hóa chất cháu mệt mỏi và đau đớn quá, cháu nói rất khó do hạch chèn ép thanh quản lâu ngày nên giờ này không ăn uống được. Gia đình cháu khó khăn lắm, cháu là lao động chính, chồng cháu không giúp gì cho cháu cả. Chú cho cháu xin một lời khuyên và cho cháu xin địa chỉ để cháu mua sản phẩm chú đang dùng để sử dụng, may ra qua khỏi".

Giọt nước mắt sau những vần thơ

Tôi đã động viên, chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân và giới thiệu số điện thoại, địa chỉ để cháu liên hệ với chuyên gia tư vấn, hướng dẫn và khuyên người phụ nữ ấy nên dùng sản phẩm KSol mà tôi đã và đang dùng.

Bẵng đi gần nửa tháng, như thói quen hàng ngày, tôi mở trang Facebook của mình thì thấy có tin nhắn xin kết bạn có tên Huong Tra Nguyen. Tôi mở xem thì được biết đây chính trang cá nhân của Xuân Hồng, người đã gọi điện cho tôi từ Quốc Oai, Hà Nội và tôi đã đồng ý lời mời kết bạn đó. Có thêm một kênh thông tin tiện lợi, từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau.

Qua những trao đổi về hoàn cảnh gia đình cũng như tình hình bệnh tật, chúng tôi - những người đồng bệnh đã có những cảm thông chia sẻ và có lẽ do có một sự trùng hợp là cùng yêu thích thơ ca bởi Xuân Hồng cũng là thành viên của CLB thơ Đường Luật Việt Nam giống như tôi. Do sự chênh lệch về tuổi tác Xuân Hồng xin phép kết giao và nhận tôi là chú cháu. Tôi đồng ý và từ đó đến nay tình cảm chú cháu ngày càng gắn kết hơn.

Trở lại với Xuân Hồng, từ một người con gái lớn lên ở một vùng quê nghèo trong một gia đình đông anh chị em, cuộc sống gia đình và kinh tế rất khó khăn, lớn lên với bao nhiêu hoài bão như các bạn cùng trang lứa, ước mơ được cắp sách tới trường, được học tập, mong sau này có kiến thức để tạo dựng cuộc sống và có một gia đình hạnh phúc. Nhưng có ngờ đâu cuộc đời người con gái có cái tên đẹp như mùa xuân lại bất hạnh đến vậy.

Cuối tháng 9 năm 2018, khi tình trạng sức khỏe có những triệu chứng bất thường, thể trạng suy sụp, Xuân Hồng đi kiểm tra sức khoẻ ở Bệnh viện huyện Quốc Oai. Các bác sĩ đã giới thiệu lên Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để khám sàng lọc ung thư saau khi làm các xét nghiệm chuẩn đoán lâm sàng. Cầm kết quả trên tay mà Xuân Hồng cứ ngỡ đâu trời đất đang quay cuồng sụp đổ, cuộc đời sao quá phũ phàng đọa đầy thân xác một người phụ nữ vốn đã phải chịu quá nhiều đau khổ thế này.

Căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn muộn đã di căn hạch vùng cổ và thanh quản như một bản án treo lơ lửng trước mặt người phụ nữ với một thân hình tàn tạ. Không còn gì để mất, Xuân Hồng chấp nhận sự may rủi, đồng ý lên bàn mổ để các bác sĩ nạo vét các ổ hạch và cắt hết tuyến giáp theo chỉ định của phác đồ điều trị. Sau phẫu thuật là uống iod phóng xạ 131 liều cao, thể lực và sức khỏe càng suy kiệt do tác dụng phụ của hóa chất.

Nguyễn Thị Xuân Hồng và chồng.

Trong một lần tâm sự với tôi, cháu đã từng chia sẻ: "Lúc đó cháu chả còn thiết gì đến cuộc sống cơ cực này nữa, nhưng thương các con các cháu nên cháu cố phải ráng sức chịu đựng để điều trị bệnh. Cái cổ họng đau rát không ăn uống được, ống thanh quản do ảnh hưởng của ổ hạch di căn bị tổn thương không nói được, mọi sinh hoạt đều phải cố gắng tự mình chủ động".

Sau gần một tháng phẫu thuật và điều trị tuy sức khỏe vẫn còn rất yếu nhưng cũng đã tỉnh táo hơn, như bao bệnh nhân khác, cháu lần tìm trên mạng và tình cờ xem được phóng sự đưa tin về quá trình mà tôi đã chống chọi với ung thư và tác dụng của sản phẩm KSol - sản phẩm tôi đã dùng mang lại kết quả thật tuyệt vời cho sức khỏe của tôi.

Lần theo địa chỉ mà tôi giới thiệu, Xuân Hồng đã liên hệ với chuyên gia, nhận được những lời động viên chân tình và tư vấn giới thiệu kỹ càng về tác dụng của sản phẩm trong việc dự phòng và tăng cường sức khỏe, giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị, giúp hỗ trợ cho quá trình điều trị ung thư, Xuân Hồng đã đặt mua KSol về sử dụng.

Sau gần một tháng, cháu đã thông tin cho tôi biết những kết quả ban đầu, sức khỏe đã được cải thiện, những tín hiệu khả quan như các cơn đau cũng dịu bớt, các triệu chứng đau đầu chóng mặt cũng giảm rõ rệt, cho thấy mọi việc đang có chiều hướng tốt lên. Những tưởng ở hiền gặp lành, sự khó khăn rồi cũng sẽ dần qua khi tìm được hướng đi đúng, vậy mà câu truyền miệng trong dân gian Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí lại vận đúng vào gia đình Xuân Hồng một lần nữa. Bệnh chồng bệnh, tai họa nối tai họa, người chồng bất ngờ đổ bệnh hiểm nghèo sau một cơn đột quị do tai biến não, bị liệt nửa người phải nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Người phụ nữ vốn thừa bất hạnh, thiếu tình thương một lần nữa lại phải đối mặt với một thử thách quá lớn khi vừa phải chịu đựng những cơn đau của bệnh tật đang tàn phá sức khỏe của chính mình, vừa phải lo toan chăm sóc tất cả cho chồng. Xuân Hồng một lần nữa chấp nhận đối đầu thêm với một cuộc chiến mới không kém phần gian nan, khổ cực và vất vả để giành lại sự sống cho chồng .

Là người phụ nữ với một cuộc đời thật truân chuyên lận đận nhưng không bao giờ kêu than bi lụy, Xuân Hồng vẫn luôn biết vượt lên trước những khổ đau để tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, vẫn luôn toát lên những phẩm hạnh đáng yêu. Cháu tham gia câu lạc bộ Thơ, sáng tác những vần thơ chan chứa niềm yêu thương quê hương đất nước, vẫn tham gia các buổi giao lưu, vẫn mang lời ca tiếng hát đến với sân khấu. Với giọng ngâm thơ ấm áp và truyền cảm, Xuân Hồng đã từng đặt giải nhất trong liên hoan thi tiếng thơ của thành phố Hà Nội năm 2017 và cũng đã cho ra mắt tập thơ của riêng mình năm 2014 do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội ấn hành.

Cách đây gần 5 tháng, trong khi vẫn đang phải chống chọi với bệnh tật, tôi đã rất cảm động khi nhận được tin nhắn cháu viết: Sang năm chú 70 tuổi, không biết cháu có qua được không, cháu tặng trước chú bài thơ chúc thọ tuổi 70 mà cháu gửi gắm những tình cảm quí trọng về chú dù chưa một lần được gặp chú.

Hôm nay, trong lúc ngồi viết về người phụ nữ cả một cuộc đời long đong lận đận, tôi nhận được thông tin từ cháu, một thông tin mà tôi rất mừng cho Xuân Hồng. Sau một thời gian kiên trì sử dụng KSol, cháu mới đi kiểm tra sức khỏe. Trước khi dùng KSol vùng thanh quản còn 3 hạch do hạch bám sâu và rải rác nên khi phẫu thuật không thể bóc tách ra hết ngay được, cho đến nay chỉ còn một hạch nhỏ và sức khỏe đang tiến triển rất tích cực. Đặc biệt sau sự cố người chồng bị đột quỵ, với tình thương yêu và tất cả những gì Xuân Hồng dành cho chồng khi lâm bệnh trọng, sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, người đàn ông ấy đã thực sự ân hận và bày tỏ mong muốn được sự tha thứ của vợ vì những năm tháng đã cư xử phũ phàng bằng những cử chỉ yêu thương và những dòng nước mắt muộn màng với người bạn đời khốn khổ.

Dẫu rằng sự tỉnh ngộ là quá muộn màng, thì đó cũng vẫn là một kết quả có hậu, Xuân Hồng xứng đáng được hưởng trái ngọt này - cho dù cuộc sống đang rất khó khăn, cả hai vợ chồng đều đang phải chống chọi với bệnh tật.

Chúc gia đình Xuân Hồng sẽ thắp thêm ngọn lửa để sáng lên một niềm tin và hy vọng về những gì tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước của quãng thời gian còn lại. Chúc Xuân Hồng cái tên đẹp như mùa xuân mãi hiền hòa như dòng sông cần mẫn chở những giọt phù sa bồi đắp cho một hạnh phúc trường tồn...

Để thay lời kết, xin thân tặng Xuân Hồng bài thơ:

Dòng sông quê mẹ

Chú muốn gửi

Những vần thơ về phương ấy

Mong Xuân Hồng

Tìm thấy những niềm vui

Cuộc sống này

Có cay đắng có ngọt bùi

Có khổ lụy

Có hương hoa và hạnh phúc

Dẫu đau đớn

Không sờn lòng khuất phục

Cháu hãy cười

Và vui với những vần thơ

Cuộc đời này

Còn có cả những ước mơ

Hãy mơ đến

Một ngày mai tươi sáng

Để đêm tối

Để bầu trời không u ám

Ánh bình minh

Chiếu sáng xé màn đêm

Cháu sẽ vui

Và hạnh phúc sẽ êm đềm

Như dòng chảy hiền hòa

Của dòng sông quê mẹ...

Vũ Huy Chương