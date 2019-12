Giảm cân ngừa ung thư vú

MỹPhụ nữ trung niên giảm khoảng 9 kg có thể ngăn ngừa nguy cơ ung thư vú, theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học với 180.000 tình nguyện viên.

Kết quả phân tích dữ liệu sức khỏe phụ nữ được công bố trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ ngày 17/12. Theo đó cân nặng của các tình nguyện viên được ghi lại lần đầu sau 5 năm và lần thứ hai trong4 năm tiếp theo. Nhóm nghiên cứu theo dõi chặt chẽ thể trạng và kiểm tra tỷ lệ mắc ung thư vú của các tình nguyện viên.

Phụ nữ giảm cân bền vững ít nguy cơ mắc ung thư vú. Ảnh: Shutterstock.

Kết quả cho thấy phụ nữ giảm khoảng 9 kg trở lên có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn 26%. Giảm cân càng thành công, hiệu quả ngăn ngừa bệnh càng rõ rệt. Trong 10 năm, gần 7.000 tình nguyện viên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, đa phần là phụ nữ béo phì hoặc giữ cân nặng ổn định.

Lauren Teras, Giám đốc Khoa học và Nghiên cứu Dịch tễ học tại Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết: "Giảm cân giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ từ 50 tuổi trở lên không sử dụng các liệu pháp thay thế hormone. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người Mỹ, nơi có khoảng 2/3 phụ nữ thừa cân hoặc béo phì".

Nhóm nghiên cứu hy vọng mối liên hệ giữa cân nặng và nguy cơ mắc bệnh ung thư vú sẽ trở thành động lực giảm cân cho phụ nữ bị béo phì.

Tiến sĩ Stephanie Bernik, Trưởng khoa Phẫu thuật ngực tại Bệnh viện Mount Sinai West, New York, nhận định: "Những người giảm cân thành công có một lối sống rất khác. Họ thường tập thể dục đều đặn và giữ chế độ ăn uống lành mạnh. Có thể chính lối sống đó đã ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư vú".

Ông cũng cho biết các tế bào mỡ của con người tạo ra estrogen, là điều kiện thuận lợi cho tế bào ung thư vú phát triển. Nhiều chuyên gia nhận định hormone và hiện tượng viêm từ bệnh béo phì cũng liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư nói chung.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2018, ước tính có 627.000 phụ nữ chết vì ung thư vú, chiếm 15% tổng số ca tử vong do ung thư. Tỷ lệ ung thư vú cao hơn tại các quốc gia phát triển, tuy nhiên mức độ gia tăng nhanh chóng được ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới. WHO khuyến nghị, để ngăn ngừa nguy cơ tử vong, chẩn đoán và sàng lọc sớm căn bệnh là vô cùng cần thiết.

Thục Linh (Theo Reuters, NBC News)