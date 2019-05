Gần 8 triệu người chết mỗi năm do thuốc lá

Thuốc lá cướp đi sinh mạng của 8 triệu người mỗi năm trên thế giới, trong đó một triệu người vô tội bởi hút thuốc lá thụ động.

Công bố số liệu này tại mit tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá sáng 26/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến còn cho biết 90% trong số hơn 600.000 người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới do hút thuốc lá. Hút thuốc còn là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Tại Việt Nam, gần 97% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá. Số tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân là sử dụng thuốc lá. Số người chết vì thuốc lá nhiều hơn tổng số người chết vì HIV⁄AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại.

Các nhà xã hội học thống kê, nếu số tiền mua thuốc hút được dùng để mua thực phẩm hoặc chi tiêu cho các nhu cầu cần thiết khác của hộ gia đình, hơn hai triệu người Việt Nam có thể thoát nghèo.

500 sinh viên tham gia nhảy flasmob hưởng ứng chiến dịch 'Cuộc sống không khói thuốc', ngày 26/5, tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải.

Ông Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cho biết, mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng gần 8 triệu người. Một triệu người trong số đó vô tội. "Họ là những người hút thuốc lá thụ động", ông Park nói.

Hút thuốc thụ động còn là nguyên nhân gây các bệnh về phổi đối với trẻ em. Hút thuốc thụ động từ khi còn nhỏ sẽ làm các em có thể phải gánh chịu những hậu quả sức khỏe ở tuổi trưởng thành như bị tăng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên khi còn nhỏ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn cầu ước tính mỗi năm có tới 165.000 trẻ em chết trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động gây ra. Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm nay, WHO lựa chọn chủ đề "Thuốc lá và các bệnh về phổi", kêu gọi các quốc gia có những hành động kịp thời nhằm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Tại mit tinh, gần 1.000 người tham gia đi bộ tại Hồ Gươm, Hà Nội, nhằm hưởng ứng chiến dịch truyền thông 2019 với chủ đề: Cuộc sống không khói thuốc.

Lê Nga