Đón sinh nhật tuổi 18 ở bệnh viện Bạch Mai

Huyền My nằm yên lặng một mình trên giường bệnh tại khoa Hồi sức tích cực. Mẹ, người chăm sóc cho em, đã đi cách ly khi bệnh viện bị phong tỏa tuần trước.

Bỗng âm thanh bài hát "Chúc mừng sinh nhật", vang lên. Hai điều dưỡng đẩy hai cây truyền nước treo dòng chữ 'Happy birth day' vào phòng. Phía sau, một bác sĩ nâng chiếc bánh kem màu hồng và mấy bông hoa hồng cắm trong chai nước.

Quá bất ngờ, My luống cuống giơ tay ra dấu muốn ngồi dậy. Bác sĩ nhanh chóng đỡ lấy tay em. My cười nhưng mắt ướt nhèm.

"Em không nghĩ lại được các y bác sĩ tổ chức sinh nhật cho tại một nơi vô cùng đặc biệt như thế", Huyền My chia sẻ về khoảnh khắc ấm áp hôm qua.

Em chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến tắt. Các bác sĩ, điều dưỡng vây xung quanh giường bệnh cùng vỗ tay, cất tiếng hát chúc mừng. Run run mời bánh các bác sĩ, My chỉ biết nhắc đi nhắc lại "Con cảm ơn!".

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngày 29/2, Huyền My, quê ở Thái Nguyên, được chuyển đến với chẩn đoán viêm cơ tim, biến chứng sốc tim, suy đa tạng.

"Bệnh nhân hôn mê, nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ Cơ nói

Sau 2 tuần được hồi sức tích cực bằng các kỹ thuật tiên tiến nhất, trong đó chủ đạo là ECMO (tim phổi nhân tạo), thở máu, lọc máu liên tục, My tỉnh lại khiến các bác sĩ thở phào. Khi cai được ECMO, My vẫn phải lọc máu, kết hợp nhiều biện pháp khác, đến nay My đã thoát sốc, các tạng đang hồi phục.

"Bệnh nhân đã tiểu được trở lại, chức năng thận dần hồi phục. Hy vọng vài tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện", bác sĩ Cơ thông tin. Khoa Hồi sức tích cực cứu được nhiều người bệnh nặng như My, nhưng nay càng vui hơn khi cứu được bệnh nhân nặng giữa căng thẳng của dịch Covid-19, ông nói.

Mấy ngày gần đây, y bác sĩ chăm sóc My mừng khi sức khoẻ của em ngày càng tiến bộ. Tỉnh dậy sau hôn mê, My rất vui, thường xuyên giao tiếp. Khi mẹ em đi cách ly, mọi công việc chăm sóc đều do các y bác sĩ của khoa thực hiện.

Khi xem bệnh án, điều dưỡng phụ trách biết sắp đến sinh nhật My nên đã lên ý tưởng tổ chức sinh nhật cho em ngay tại giường bệnh. Các anh chị mua bánh sinh nhật và chuẩn bị mọi thứ tạo bất ngờ, mong My lạc quan hơn để chống chọi bệnh tật.

Trong số những mong ước khi thổi nến, cô gái nhỏ cầu mong sức khỏe cho các y bác sĩ để chiến đấu với đại dịch. Cho bản thân, My nói: "Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời em!".

Huyền My đón sinh nhật 18 tuổi cùng các y bác sĩ. Ảnh: Mai Thanh.

Bệnh viện Bạch Mai vẫn trong tình trạng cách ly sau khi có nhiều ca bệnh Covid-19 liên quan đến nhân viên dịch vụ nhà ăn và một số điều dưỡng, bệnh nhân.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện, khẳng định dù bị phong tỏa, cách ly, các nhân viên y tế của bệnh viện vừa chiến đấu với dịch bệnh, vừa chăm sóc điều trị cho hơn 700 bệnh nhân nội trú và nặng. Các bác sĩ vẫn bền tâm, vững chí để quyết chiến quyết thắng đại dịch Covid-19, ông nói.

Lê Nga