Cứu sống người đàn ông ngoại quốc bị nhồi máu cơ tim cấp

Ông Tan Pohck, 66 tuổi, người Singapore lưu trú tại Cần Thơ, bị nhồi máu cơ tim, nguy cơ tử vong.

Bệnh nhân Tan Pohck đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong

Ông Tan Pohck được người dân đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả điện tim xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, chụp mạch vành cho thấy tắc nhánh liên thất trước đoạn gần có huyết khối, hẹp 50-70% hai nhánh mạch vành còn lại. Bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện để cấp cứu.

Trong 20 phút, các bác sĩ đã xử trí can thiệp nong bóng và đặt một stent phủ thuốc vào nhánh liên thất trước. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Tim mạch can thiệp.

Các bác sĩ cho biết nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý cấp cứu nguy hiểm, 30% bệnh nhân tử vong trước nhập viện.

Cửu Long