Cứu sống người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh nhân 66 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch: tim tái, da lạnh, tụt huyết áp, đau tức ngực, mệt xỉu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân ngày 10/6, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển - Uông Bí, Quảng Nình đã nhanh chóng tiến hành hồi sức cấp cứu, xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim. Người bệnh được truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, nâng huyết áp và điều trị theo phác đồ xử trí bệnh nhồi máu cơ tim, sau đó can thiệp đặt máy tạo nhịp và chụp mạch đánh giá mức độ tổn thương.

Hình ảnh chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải, đoạn I, II (đoạn gốc của mạch vành) và tắc 70% động mạch liên thất trước.

Hình ảnh chụp mạch vành của người bệnh trước (trái) bị tắc và sau phẫu thuật (phải).

Bác sĩ Hoàng Minh Quang, trưởng khoa Nội tim mạch, cho biết tình trạng bệnh nhân lúc đó rất nguy cấp vì vậy kíp can thiệp đã nhanh chóng quyết định đặt stent mạch vành. Song song trong quá trình can thiệp, người bệnh vẫn được duy trì vận mạch, điều chỉnh huyết áp và máy tạo nhịp để quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi.

Nhồi máu cơ tim là nhóm bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao, nên cần đánh giá nhanh và đúng các chỉ định can thiệp. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường.

Thúy Quỳnh