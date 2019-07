Cứu sống bé trai ở Sài Gòn rơi từ tầng 12 xuống đất

Bé trèo qua rào chắn ban công tầng 12 chung cư rồi ngã xuống đất gãy xương tay chân, tổn thương nội tạng.

Bệnh nhi 5 tuổi được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) cấp cứu tối 18/7 trong tình trạng lơ mơ, da tái, chảy máu nhiều, gãy và biến dạng xương tay chân. Tri giác của bé không ổn định nên bác sĩ đặt ống nội khí quản, cho thở máy, truyền máu, chống sốc, ổn định sinh hiệu.

Hình ảnh chụp CT cho thấy bé may mắn không bị chấn thương hay xuất huyết ở não. Tuy nhiên bé bị dập gan, dập phổi, tràn khí, tràn máu phổi phải, xuất huyết nội, gãy xương cánh tay phải, gãy cổ và thân xương đùi hai bên.

Các bác sĩ đã nỗ lực để cứu sống bé. Qua ba ngày điều trị tích cực, hiện bé đã tự thở, tỉnh táo nhưng vẫn còn hoảng sợ. Bác sĩ tiếp tục điều trị bảo tồn đa chấn thương, sắp tới sẽ bó bột tứ chi, phục hồi dần chức năng vận động và chuyên gia tâm lý hỗ trợ tinh thần cho bé.

Các thiết bị hỗ trợ sinh hiệu theo dõi tình trạng sức khỏe của bé ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Người mẹ cho biết gia đình sống ở tầng 12 một chung cư quận Bình Tân, rào chắn ở ban công khoảng tới ngực của người lớn. "Khả năng bé trèo qua máy giặt ngoài ban công và rơi xuống đất", người mẹ nói.

Sau tai nạn với bé, bác sĩ Nguyễn Trần Nam, điều phối kíp trực cấp cứu của bệnh viện, khuyến cáo phụ huynh cần học cách sơ cứu cơ bản, cố định nẹp cổ, chân tay và cách di chuyển bệnh nhi an toàn khi xảy ra sự cố gây chấn thương tương tự. Người lớn không nên lơ đễnh để trẻ chơi một mình, dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Nhà cửa phải lắp đặt rào chắn lan can, cửa sổ, chú ý khi trồng cây cảnh hay đặt ghế đứng tưới nước, máy giặt cạnh lan can...

Lê Phương