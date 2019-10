Cứu cụ ông người Bỉ bị nhồi máu cơ tim cấp

Cần ThơCụ ông 90 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy hiểm tính mạng trong lúc cùng gia đình đi du lịch tại Hậu Giang.

Ông Alsen Alphonse đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong.

Ông Alsen Alphonse đột ngột đau ngực trái từng cơn kiểu bóp nghẹt vùng trước tim kéo dài 30 phút, hôm 1/10. Ông sử dụng thuốc giãn mạch vành nhưng tình trạng không giảm và có chiều hướng tăng lên nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng rối loạn nhịp tim, suy tim. Bệnh nhân lớn tuổi và có bệnh lý tăng huyết áp kéo dài; 7 năm trước đã từng nhồi máu cơ tim và được đặt 2 stent mạch vành và điều trị bằng thuốc liên tục theo toa thuốc của bác sĩ tại Bỉ. Xác định đây là trường hợp nghiêm trọng, bệnh viện huy động nhiều chuyên khoa hội chẩn và xác định bệnh nhân có chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị hẹp 90% đoạn giữa nhánh mũ động mạch vành trái, phình, vôi hóa; hẹp 90% đoạn III và chỗ chia nhánh liên thất sau động mạch vành phải.

Các bác sĩ can thiệp mạch vành bằng cách nong bóng và đặt stent phủ thuốc vào đoạn III động mạch vành phải và nhánh liên thất sau đường kính (3.5 x 24mm). Quá trình can thiệp gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân lớn tuổi nên động mạch vành bị vôi hóa nặng, đã được đặt 2 stent động mạch vành trước đó.

Qua 90 phút tiến hành thủ thuật, động mạch vành của bệnh nhân đã được tái thông trở lại. Sau can thiệp, mạch, huyết áp ổn định, bệnh nhân giảm đau ngực nhiều và tiếp tục điều trị tại viện.

"Nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch. Người cao tuổi có biểu hiện nặng hơn người trẻ do lâm sàng không ổn định, nhiều biến chứng cùng bệnh lý đi kèm", bác sĩ Trần Văn Triệu - Khoa Tim mạch can thiệp nói.

Cửu Long