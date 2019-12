Cúm A bùng phát, thuốc Tamiflu tăng giá gấp ba

Hà NộiAnh Tuấn mua thuốc Tamiflu ở nhiều hiệu thuốc không có, đành chấp nhận mua ở "chợ đen" với giá 800.000 đồng một vỉ 10 viên.

Con của anh Tuấn ở quận Hoàng Mai, sốt cao liên tục hai ngày qua, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán bé mắc cúm A. Trong đơn thuốc điều trị cúm được bác sĩ kê có thuốc Tamiflu.

Cầm toa thuốc, anh Tuấn đi nhiều nơi tìm mua đều nhận được câu trả lời "không có Tamiflu". Nơi có thuốc thì giá cao gấp 3 lần bình thường và phải mua hàng "trôi nổi".

Giống như anh Tuấn, chị Thủy ở Định Công, đi 4 hiệu thuốc đều không có Tamiflu, được mách lên khu vực đường Đê La Thành là "chợ thuốc" tại Hà Nội. Chị chấp nhận mua Tamiflu giá 90.000 đồng một viên. Một người khác cũng đi tìm mua thuốc như chị, cho biết vừa chấp nhận mua với giá 150.000 đồng một viên Tamifu.

"Thuốc rất khó tìm, điều trị cúm cho con thì buộc phải chấp nhận mua dù giá 'cắt cổ'. Chủ cửa hàng cho biết giá thuốc sẽ tăng từng ngày", chị Thủy nói.

Ở một số bệnh viện, thuốc Tamiflu cũng đang khan hiếm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện Tamiflu còn với số lượng ít trong khi nhu cầu sử dụng đang tăng cao. Bệnh viện hiện chỉ dùng Tamiflu cho bệnh nhân nội trú. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã có văn bản gửi Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo tình trạng kho thuốc đang hết dần Tamiflu để Cục có giải pháp kịp thời.

Trong khi đó số bệnh nhi mắc cúm A nhập viện đang gia tăng. Bệnh viện đang điều trị cho khoảng 150 bệnh nhi mắc cúm A ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100-120 bệnh nhi khám với các biểu hiện ho, hắt hơi, sổ mũi... nghi ngờ cúm.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho biết thuốc Tamiflu chứa hoạt chất oseltamivir là thuốc kê đơn, khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc, không được sử dụng tùy tiện. Thuốc được chỉ định với nhóm có nguy cơ như người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, biến chứng viêm phổi... Vì thế, khi có chỉ định của bác sĩ, người bệnh mới dùng thuốc này, không nên tự ý mua thuốc về chữa cúm.

Thời tiết bất lợi, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cùng với tình trạng ô nhiễm không khí ở mức có hại đang diễn ra tại Hà Nội những ngày này là nguyên nhân khiến cúm gia tăng, ảnh hưởng sức khỏe nhất là người già và trẻ nhỏ.

Theo Cục Y tế Dự phòng, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A/H3N2, cúm A/H1N1, cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.

Thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người lớn tuổi, đặc biệt là người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch ... thì bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong.

Để chủ động phòng chống cúm mùa, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi. Thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng. Tiêm vắcxin cúm mùa là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

Lê Nga