Cục trưởng An toàn Thực phẩm giữa cuộc họp được mời mua thuốc giảm cân giả

Giữa cuộc họp chiều 8/3, Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận được điện thoại mời mua sản phẩm giảm cân Bà Dung mà ông đã ký quyết định thu hồi.

Người gọi tự giới thiệu là nữ nhân viên phân phối sản phẩm giảm cân Bà Dung, trụ sở công ty này ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Người gọi điện hỏi ông Phong về chiều cao cân nặng của ông, sau đó giới thiệu sản phẩm của mình. Nhân viên tư vấn này khẳng định sản phẩm từ thảo dược rất tốt đối với những người có nhu cầu giảm cân mà không cần nhịn ăn hay tập thể dục. Cô cam kết sẽ giúp ông Phong giảm 10 kg trong thời gian ngắn.

Khi ông Phong hỏi sản phẩm do ai cấp giấy phép kinh doanh, người gọi điện khẳng định "đã được ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn Thực phẩm ký giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cho phép lưu hành".

Ông Phong nói chuyện qua điện thoại với nhân viên tư vấn sản phẩm giảm cân bà Dung, trong cuộc họp chiều 8/3. Ảnh: Thúy Hạnh.

Cục trưởng thắc mắc sản phẩm giảm cân Bà Dung đã bị đình chỉ lưu hành, người gọi điện vẫn kiên quyết trả lời: "Không, sản phẩm bên em vẫn bán bình thường, có giấy phép đầy đủ".

Sau đó ông Phong nói rõ với người gọi điện rằng cô đang nói chuyện với Cục trưởng An toàn Thực phẩm. Ngay lập tức đầu dây bên kia tắt máy.

Ông Phong cho biết, năm 2017 Cục cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm giảm cân Bà Dung cho một công ty có địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội. Giữa năm 2018, công ty này gửi thông báo đến Cục về việc ngừng sản xuất vĩnh viễn sản phẩm này. Cục đã thu hồi giấy phép lưu hành sản phẩm.

"Sản phẩm giảm cân Bà Dung đang bán trên thị trường là giả", ông Phong khẳng định.

Hiện, sản phẩm "giảm cân đông y gia truyền Bà Dung" vẫn được rao bán trên trang web và mạng xã hội. Cục trưởng An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm. Để kiểm tra sản phẩm đã được cấp phép hay chưa, người dân có thể vào website của Cục An toàn Thực phẩm để rà soát.

Lê Nga