Cụ ông bị tắc mạch vành ngay sau khi đặt stent

Trong một diễn biến rất hiếm gặp, bệnh nhân 79 tuổi ở Quảng Ninh ngừng tuần hoàn ngay sau khi được đặt stent mạch vành, rất may được cứu kịp.

Ba ngày trước khi vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh,cụ ông bị đau tức ngực trái kèm khó thở. Bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, động mạch liên thất trước bán tắc và hẹp trên 90%.

Theo bác sĩ Hoàng Minh Quang, Trưởng khoa Nội Tim mạch của bệnh viện, cho biết ngay sau khi có kết quả chụp mạch vành, các bác sĩ đã tiến hành đặt stent mạch vành cho người bệnh.

Tuy nhiên ngay sau can thiệp, khi chụp mạch đánh giá dòng chảy thì không thấy dòng chảy qua stent đã đặt, cùng với đó huyết áp của người bệnh tụt, ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho người bệnh ngay tại phòng can thiệp bằng ép tim, bóp bóng, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch, nâng huyết áp. Sau 30 phút cấp cứu, huyết áp người bệnh ổn định, dòng chảy trong động mạch đã đặt stent được tái thông.

Bệnh nhân ổn định sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Quang cho biết sở dĩ người bệnh bị tắc lại stent ngay sau khi can thiệp là do huyết khối ở đoạn động mạch. Đây là một trong những diễn biến phức tạp, khó lường và rất hiếm gặp trong can thiệp mạch vành.

"Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời người bệnh có thể tử vong ngay lập tức", bác sĩ Quang nói.

Ngày 29/4, sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, không còn tình trạng đau tức ngực, dòng chảy tại vị trí đặt stent tốt.

Lê Nga